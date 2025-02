3. Liga 2024/25: Spielplan, Termine und Teilnehmer

Alle wichtigen Informationen zur 17. Spielzeit der 3. Fußball-Liga. Spielplan, Topspiele, Winterpause, Relegationsspiele und die teilnehmenden Mannschaften.

Die 17. Spielzeit der 3. Fußball -Liga startet im August 2024. Alle wichtigen Informationen zum Spielplan , Termine n und den teilnehmenden Mannschaften finden Sie hier. Der Saisonstart ist bereits vorbei: Am Freitag, 2. August 2024, begann die Saison 2024/25 mit dem ersten Spieltag. Wie in der Vorsaison gibt es auch 2024/25 keine Montagsspiele in der 3. Liga . Insgesamt umfasst die kommende Saison 38 Spieltage.Seit dem Start am 2. August läuft der Spielbetrieb regulär bis zum 19.

Spieltag weiter. Danach verabschiedet sich die 3. Liga in eine vierwöchige Winterpause. Der Auftakt im neuen Jahr erfolgt am 17. Januar 2025. Beendet wird die Saison 2024/25 am Samstag, dem 17. Mai 2025. Anschließend folgen die Relegationsspiele, die zwischen dem 22. und 27. Mai 2025 stattfinden sollen.Auch in der Saison 2024/25 findet ein normaler Spieltag von Freitag bis Sonntag statt. Gespielt wird am Freitagabend zwischen 18 und 20.30 Uhr. An Samstagen gibt es jeweils fünf Spiele, die alle um 14 Uhr beginnen. Das Topspiel wird dann am Samstagnachmittag angepfiffen, voraussichtlich um 17.30 Uhr. Den Abschluss eines Spieltags bilden drei Partien am Sonntag, die entweder zwischen 13.30 und 14 Uhr oder zwischen 16.30 und 19.30 Uhr ausgetragen werden. Bei englischen Wochen finden fünf Spiele am Dienstag und fünf am Mittwoch statt, der Anstoß erfolgt immer um 19 Uhr. Am letzten Spieltag der Saison 2024/25 werden alle zehn Spiele zur gleichen Zeit ausgetragen.Nach den Relegationsspielen der Saison 23/24 stehen alle teilnehmenden Mannschaften der Saison 2024/25 in der 3. Liga fest. Die Teams der Drittliga-Saison 2024/25 im Überblick





