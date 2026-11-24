Drei Fälle aus der 3. Liga: Dresden verspielt Vorsprung, Union Union verliert bei Leipzig und Energie Cottbus leidet. Detailierte Aufschlüsselung der Probleme und Konsequenzen für die Vereine.

Die Dritte Liga präsentiert sich aktuell als eine Spielklasse voller unerklärlicher Schwächen und vertane Chancen. Während einige Teams wie der 1. FC Magdeburg auf dem dritten Tabellenplatz solide punkten, kämpfen andere verzweifelt gegen eigene Defizite. Diese Analyse beleuchtet die aktuellen Probleme von Dresden, Rostock, Union Berlin und Cottbus.

FSV Zwickau verspielt frühen Vorsprung

Der FSV Zwickau hat am Betzenberg erneut einen Punkt verspielt, der in einer Niederlage für den Gegner hätte enden können. Das Spiel gegen 1. FC Kaiserslautern zeigte ein dramatisches Geschehen, bei dem Zwickau in den ersten Minuten zwei Tore in nur 106 Sekunden erzielte. Elias Bobzien und Marko Čović drehten einen frühen Rückstand in eine Führung um. Trotz dieser guten Ausgangslage reichte es am Ende nur zu einem 2:2-Unentschieden.

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Entscheidend für das Ergebnis war ein Treffer von Joly in der 84. Minute. Dieses Ergebnis bedeutet für den FSV, dass bereits 15 Punkte nach vorheriger Führung verspielt wurden. Trainer Thomas Stamm muss seiner Mannschaft dringend beibringen, Führungen auch bis zum Schluss zu verteidigen. Solange dies nicht gelingt, wird aus jedem Achtungserfolg schnell ein neuer Rückschlag.

Dennoch zeigten die Sachsen über weite Strecken eine ordentliche Leistung. Torwart Kevin Grill rettete mehrfach sein Team durch starke Paraden. Doch am Ende zählt nur das Ergebnis, und hier hat das Team von Stamm nach wie vor ein echtes Problem, das weit mehr ist als nur Pech.

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Hansa Rostock und Union Berlin im Tiefschlag

Auch Hansa Rostock zeigte am Sonntagabend gegen den MSV Duisburg, warum Aufstiegsambitionen vorerst unrealistisch sind. Die Kogge hatte in der ersten Halbzeit gute Chancen vertan, bevor ein völlig unnötiger Platzverweis das Spiel kippte. Die Mannschaft war zu wenig torgefährlich und hinterher zu anfällig für Fehler. Andere Teams sind schlicht besser, cleverer und konsequenter in der Umsetzung.

Auf Schalke 04 folgte ein weiterer Rückschlag für Union Berlin. Bei RB Leipzig herrschte an den ersten 15 Minuten Schweigen bei den Fans, die dann ein riesiges Banner entfalteten. Dort stand zu lesen: "50+1 durchsetzen, Werbekonstrukte abschaffen, Volkssport Fußball bewahren". Dies ist eine klare Kampfansage an das System, in dem Konzerne die Mitbestimmung der Fans aushebeln.

Sportlich brach Union bei RB Leipzig zusammen. Das Spiel endete mit einer 1:5-Niederlage. Khedira sprach von einem Schritt zurück. Die Frage ist, wie lange Union an Trainer Luca Lustrinelli festhält. Trainer Heldt stellt den Kader zusammen, und dieser ist dünn. Daher muss Heldt gehen, bevor der Trainer wieder als Sündenbock herhalten muss.

Mittelstraße und Abstiegskampf

Positiv sticht der 1. FC Magdeburg hervor. Auf Tabellenplatz drei positioniert, bewies die Sander-Elf auf der Bielefelder Alm, dass sie auch enge Spiele gewinnen kann. Nach deutlichen Siegen zeigte sich die Mannschaft kaltschnäuzig und effizient. Trainer Petrik Sander, Kapitän Baris Atik und sogar Bielefelds Coach Oliver Kirch sprachen von Effizienz. Hält diese Serie an, lässt sich der Status als Spitzenklub kaum noch wegdiskutieren.

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Ganz anders sieht es bei Energie Cottbus aus. Hertha BSC steht vor dem Abstieg, und auch Cottbus leidet unter sieben Spielen ohne Sieg. Pele Wollitz lässt ausgerechnet Topscorer Tolcay Cigerci erneut auf der Bank. Gegen Energie Cottbus kassierte Hertha zwei Gegentore nach Ecken. Nach einem Platzverweis brachen alle Dämme.

Cottbus ist hinten anfällig und vorne harmlos. Wollitz sucht weiter nach Lösungen, doch die Ergebnisse werden immer schlechter. An seinem Denkmal in Cottbus dürfte trotzdem niemand rütteln. Nur hilft das im Abstiegskampf herzlich wenig. Energie braucht dringend eine Wende, sonst droht nach nur einer Saison die Rückkehr in die 3. Liga.