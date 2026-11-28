Fortuna Düsseldorf erleidet den nächsten Rückschlag.

Fortuna Düsseldorf erleidet den nächsten Rückschlag. Rot-Weiss Essen hat seine Aufstiegsambitionen in der 3. Fußball-Liga untermauert. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat besiegte die TSG Hoffenheim II mit 2:0 und setzte sich mit 33 Punkten zumindest für wenige Stunden an die Tabellenspitze.

Janne Sietan und Jannik Hofmann erzielten die Treffer der Essener. Weiter im Aufschwung befindet sich Alemannia Aachen.

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Die Aachener gewannen das Verfolgerduell beim 1. FC Saarbrücken 1:0 und sind mit 26 Punkten Tabellenvierter. Mika Schroers traf für die Gäste.