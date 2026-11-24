Bereits am Freitag und damit vor dem gestrigen Kurssprung hat Michael Burry drei Viertel seiner Wetten auf fallende Kurse bei Nvidia verkauft und sich gleichzeitig mit Kaufoptionen gegen eine Kurserholung abgesichert.

Während des Crashs bei Technologiewerten am vergangenen Freitag hat Michael Burry seine Wette auf fallende Nvidia-Kurse deutlich reduziert. In einem aktualisierten Substack-Beitrag vom 20. November berichtet der im Zuge der Finanzkrise bekannt gewordene Investor und Finanzblogger, zunächst die Hälfte seiner Put-Optionen auf Nvidia verkauft und Gewinne realisiert zu haben.

Nach Berichten über eine Prüfung möglicher Bilanzierungsprobleme durch die US-Börsenaufsicht SEC veräußerte Burry nach eigenen Angaben ein weiteres Viertel der ursprünglichen Position. Der verzögerte Hochlauf des US-Werks Richmond belastet den Gewinnausblick von Aurubis. Das operative Vorsteuerergebnis soll 2026/27 unter den Markterwartungen liegen. Die Aktie bricht um mehr als 10 % ein.

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