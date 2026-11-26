Die Scherben werden aktuell zusammengekehrt, es laufen vorsichtige Erholungsversuche nach dem Kurseinbruch am Kryptowährungsmarkt. Allerdings sitzt der Schock noch tief.

So steil wie es im August nach oben ging, sackten die Kurse der großen Kryptos in der vergangenen Woche wieder ab. Bitcoin hat die komplette Sommerrally wieder rückabgewickelt.

Damit zerplatzen die Hoffnungen auf einen beginnenden Bullenmarkt wieder schlagartig. Schauen wir nun auf die Chart der Top-10-Coins Bitcoin, Ether, XRP und Hyperliquid. Tagesausblick für Donnerstag, 26. November 2026: Nach dem starken bullischen Reversal vom Dienstag kam es gestern zu einer Konsolidierung auf erhöhtem Niveau.

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Ob mit dem Trendwendeansatz der letzten Tage eine größere Erholung starten kann, ist offen. Kurzfristig könnte sich die Konsolidierung innerhalb der gestrigen Handelsspanne noch etwas ausdehnen, wobei auch ein Test des gestrigen Tief denkbar wäre. Neue Impulse auf der Oberseite entstehen bei einem nachhaltigen Anstieg über 1,0993 USD, dann wird Platz geschaffen für eine weitere Erholungswelle in Richtung 1,1065 USD. Auf der Unterseite wäre ein erneutes Abrutschen unter 1,0918 USD kritisch zu werten.