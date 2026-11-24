SpaceX und Tesla verhandeln über den größten Zusammenschluss der Wirtschaftsgeschichte. Die Gespräche führen fünf Direktoren, die allesamt eng mit Elon Musk verbunden sind.

Elon Musk sitzt nicht mit am Tisch, obwohl es um nichts weniger als die Neuordnung seines Imperiums geht. Er selbst beklagt einen. Doch genau diese Distanz soll die geplante Fusion von SpaceX und Tesla vor dem Schicksal früherer Musk-Deals bewahren: jahrelangen Prozessen.eingestufte Direktoren mit den Verhandlungen betraut, verteilt auf zwei Sonderausschüsse.

Für SpaceX sind es Roelof Botha und Randy Glein, für Tesla Verwaltungsratschefin Robyn Denholm, Kathleen Wilson-Thompson und Jack Hartung. Die Commerzbank verdient 2026 mehr als angekündigt, Vorstandschefin Bettina Orlopp rechnet jetzt mit 3,5 Mrd. EUR Nettogewinn. Auf der Finanzkonferenz von J.P.

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Morgan sagte sie außerdem, woran sich der künftige Kontrollaktionär messen lassen muss: am eigenen Plan der Bank. Die US-Investmentbank senkt ihr Kursziel für Samsung um 30 % und für SK Hynix um 43 %. Grund ist ein vorsichtigerer Blick auf das Jahr 2028. Analyst Giuni Lee bleibt trotzdem bei seiner Kaufempfehlung, denn selbst im Krisenszenario hält er die Aktien für günstig.

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