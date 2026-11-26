Zu Jahresbeginn verkauften Anleger die EXL-Aktie aus Angst vor KI. Nun zeigt der Daten- und Prozessdienstleister, dass KI vorerst vor allem neues Geschäft bringt: Das Wachstum beschleunigt sich, die Prognose steigt. Nur die Marge hält nicht Schritt.

Zu Jahresbeginn wollte kaum ein Anleger EXL im Depot haben. Im Februar ging die Sorge um, künstliche Intelligenz könne das Geschäft von Prozess- und IT-Dienstleistern überflüssig machen.

Investoren warfen ihre Stücke in großem Stil auf den Markt. Binnen eines Monats verlor die Aktie fast 29 % und fiel auf gut 30 USD. Die Logik klang so: Wenn Software die Arbeit übernimmt, für die Unternehmen bislang Dienstleister bezahlen, bricht deren Geschäftsmodell weg. Für EXL ist KI vorerst keine Bedrohung, sondern ein Wachstumstreiber.

Advertisement

Advertisement

Der US-Spezialist baut KI gezielt in die Abläufe ein, die er für Versicherer, Banken und Krankenversicherer betreibt, und gewinnt damit neue Aufträge. , betonte Vorstandschef Rohit Kapoor in der Telefonkonferenz zum dritten Quartal. Die Zahlen geben ihm recht. EXL hat zum dritten Mal in Folge die Erwartungen übertroffen und die Prognose angehoben.