3 Tricks für längere Akkulaufzeiten im Notebook

Mit diesen drei Tipps können Sie die Akkulaufzeiten Ihres Notebooks verbessern und Energie sparen. Sie können den Energiesparmodus aktivieren, die automatische Synchronisierung pausieren und die Timer für das Ausschalten des Bildschirms kürzen.

Mit einem Notebook haben Sie Ihr Büro immer dabei – theoretisch. In der Praxis sieht es oft anders aus: einmal vor dem Losgehen den Akku stand nicht gecheckt, und schon ist man im Cafe, im Park oder im Zug auf der Suche nach Ladekabel und Steckdose.

Der sogenannte Energiemodus ist der effektivste Hebel, Windows anzuweisen, Prozessor- und Grafikchip-Ressourcen im Akkubetrieb sparsamer einzusetzen. Er sorgt für einen effizienten Dauerlauf, während der alternative „Energiesparmodus“ als Rettungsanker dient, wenn der Akku zur Neige geht. Der Leistungsunterschied zwischen diesen beiden Modi ist bei Office-Aufgaben kaum spürbar, schont aber die Reserven massiv. Wer nicht tief in die Systemeinstellungen abtauchen möchte, nutzt den direkten Weg über die Taskleiste: Klicken Sie dazu unten rechts in der Taskleiste auf das Akkusymbol (neben der Uhrzeit).

In den Schnelleinstellungen klicken Sie auf die Schaltfläche „Energiesparmodus“ (eventuell vorher auf den Pfeil rechts klicken), um sofort radikal zu sparen. Für die dauerhafte Einstellung klicken Sie an gleicher Stelle auf den Akku-Prozentwert und wählen in den Einstellungen unter „Energiestatus“ den Modus „Beste Energieeffizienz“ aus.sowie praktisch, aber regelrechte Akku-Killer. Sie synchronisieren ständig Daten und Informationen im Hintergrund, halten die Internetverbindung aktiv und belasten bei jedem Datentransfer die CPU.

Wenn Sie viel mobil arbeiten und Energie sparen wollen, sollten Sie daher diese automatische Synchronisierung pausieren. Klicken Sie dazu unten rechts in der Taskleiste auf das jeweilige Cloud-Symbol (etwa die kleine Wolke für OneDrive). Weiter geht’s im Fall von OneDrive mit einem Klick auf „Synchronisierung anhalten“. Wählen Sie dann beispielsweise „2 Stunden“ oder „8 Stunden“ aus und freuen Sie sich über eine längere Betriebsdauer Ihres Notebooks.

Ein leuchtendes Display ohne Nutzung ist reine Verschwendung. Wer Akku-Probleme hat, sollte die Timer für das Ausschalten daher sehr kurz wählen, damit das Gerät sofort in den Sparzustand geht, wenn Sie kurz abgelenkt sind. Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen und klicken Sie auf „System“ und „Strom & Akku“. Klicken Sie auf „Timeouts für Bildschirm...

“, um die Optionen aufzuklappen. Passen Sie die Zeiten für den Akkubetrieb an. Stellen Sie das Ausschalten des Bildschirms auf 2 Minuten und den Wechsel in den Ruhezustand auf maximal 3 Minuten ein. Auch eine moderate Reduzierung der Helligkeit verlängert die Laufzeit bereits deutlich: Öffnen Sie mit der Tastenkombination „Windows-Taste“ und „A“ die Schnelleinstellungen, und ziehen Sie den Helligkeitsregler herunter.

In Innenräumen reichen meist 50–60 Prozent völlig aus. Besitzt Ihr Notebook einen Umgebungslichtsensor, aktivieren Sie in den Einstellungen unter „System“ und „Bildschirm“ zusätzlich den Schalter „Helligkeit automatisch anpassen“. Windows dimmt das Display nun je nach Umgebungslicht. Mit diesen drei Tricks sorgen Sie dafür, dass Ihnen beim mobilen Arbeiten oder beim Surfen im Zug in Zukunft nicht mehr so schnell der Strom ausgeht





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Akku Notebook Energiesparmodus Synchronisierung Umgebungslichtsensor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

5 fiese Tricks: Das machen viele Restaurants mit der Speisekarte, damit Sie mehr zahlenEs sind kleine Tricks, aber sie haben für Restaurant-Kassen große Wirkungen. Wie Restaurants mit „Menu Engineering“ Gäste dazu verleiten, mehr Geld auszugeben, lesen Sie hier.

Read more »

Energie: Wenn Sie hier leben, sollten Sie mit einer Wärmepumpe planenExklusive Daten von Prognos zeigen, welche Regionen in Deutschland Potenzial für Fernwärme haben – und wo sich die Bürger selbst um eine klimafreundliche Heizung kümmern müssen.

Read more »

Spitznamen der Nationalteams – was sie bedeuten und woher sie kommenSo groß war eine WM noch nie: 48 Nationen treten beim Turnier 2026 an. Die Teams haben teils kuriose Spitznamen – mit Ausnahme von Deutschland.

Read more »

Siedlergewalt im Westjordanland: Sie nennen sie VerräterIm Westjordanland eskaliert die Siedlergewalt. Die Menschen sind verzweifelt – manchmal bekommen sie aber auch Hilfe von unerwarteter Seite.

Read more »