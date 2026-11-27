Seit 30 Jahren gibt es das Briefzentrum in Troisdorf. Es werden immer weniger Briefe verschickt. Vieles hat sich verändert.

Es sind Zahlen, die die Postler im Troisdorfer Briefzentrum mit Stolz präsentieren: Mehr als 9,5 Milliarden Sendungen wurden seit der ersten Stunde bearbeitet. Und der Leiter in Troisdorf, Sebastian Flink, hat eine weitere parat: "Würde man alle Briefe, die in 30 Jahren das Briefzentrum durchlaufen haben, aneinanderreihen, so könnte man die Erde über 108-mal damit umrunden.

"In den drei Jahrzehnten hat sich allerdings auch vieles verändert. Von einst 500 ist die Zahl der Beschäftigten inzwischen auf 280 gesunken. Viele Jobs von früher haben längst Maschinen übernommen, die automatisch sortieren, stempeln und codieren. Aber zum Beispiel die 60-jährige Elvira Rentelis ist immer noch da.

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Sie arbeitet seit der Eröffnung 1996 im Briefzentrum Troisdorf.