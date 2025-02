30 Jahre im Supermarkt: Dagmar Redmann blickt auf ereignisreiche Zeit zurück

Dagmar Redmann hat ihren Supermarkt in Schieder-Schwalenberg nach 30 Jahren an Marcus Rohde übergeben. In den drei Jahrzehnten voller Geschichten, von Einbrechern bis hin zu rührenden Begegnungen mit Kunden.

Schieder-Schwalenberg /Steinheim. Noch immer kommt Dagmar Redmann täglich in den Schwalenberger Markt – doch seit Ende vergangenen Jahres nicht mehr als Betreiberin, sondern als Kundin, denn jetzt betreibt Marcus Rohde das Geschäft. Nach fast 30 Jahre n, in denen die gelernte Einzelhandel skauffrau für Lebensmittel selbst hinter der Ladentheke stand, ein ihr ungewohntes Gefühl.

Würde die 70-Jährige niederschreiben, was sie in drei Jahrzehnten in dem Supermarkt alles erlebt hat, könnte sie wohl ein ganzes Buch damit füllen. Von Einbrechern und sogar einem Ausbrecher bis hin zu einer Leiche vor der Tür – und dazwischen sehr viele schöne, emotionale und rührende Momente. Im Gespräch hat die frisch gebackene Rentnerin die Zeit noch einmal Revue passieren lassen. „Mädchen, fang nie auf einem Montag eine neue Arbeit an“, habe ihre Mutter ihr früher ans Herz gelegt. Einem Aberglauben zufolge würde man dann nämlich nicht lange dort bleiben. Gut also, dass ihr erster Arbeitstag im Dezember 1994 ein Freitag war. „Ich war am Ende auch diejenige, die am längsten dort gearbeitet hat“, erzählt die Schwalenbergerin und lacht. Der Freitag scheint ihr also Glück gebracht zu haben. Früher habe der Freitag auch immer einen vollen Laden beschert. „Für viele Frauen war das der Einkaufstag“, erinnert sie sich. Irgendwann habe sie dann schon ganz genau gewusst, wer zu welcher Uhrzeit den Laden betritt. Ein Schwalenberger Erstklässler klaut Tampons Ihre Arbeit im Schwalenberger Markt hatte Dagmar Redmann als Verkäuferin in der Backabteilung begonnen. Im Jahr 2007 übernahm sie gemeinsam mit einer Kollegin das Geschäft und führte es seit 2011 schließlich alleine weiter. In all den Jahren habe sie viele Leute beim Klauen erwischt, erzählt sie. Aber nicht immer rief sie die Polizei. So drückte sie etwa bei einem Erstklässler, den sie dabei beobachtet hatte, wie er etwas in seinem Rucksack verschwinden ließ, ein Auge zu. „Ich wollte das eigentlich gar nicht“, habe der Junge zu ihr gesagt, der sich mit einer Mutprobe beweisen sollte, um in einer Freundesgruppe aufgenommen zu werden. Mehr zum Thema: Zukunft des Einzelhandels: Wie Höxter auf Schließungswelle reagieren kann Sie habe etwas schmunzeln müssen, als das Kind sein Diebesgut aus der Tasche holte. „Er wusste gar nicht, was er da gestohlen hat. Es war eine Packung Tampons.“ Ohne Hygieneartikel für Frauen, dafür aber mit dem guten Rat, sich von solchen „Freunden“ fernzuhalten, habe der Junge den Markt verlassen. Auch einer Gruppe von drei Männern sei sie mal auf die Schliche gekommen. Einer von ihnen habe sie abgelenkt, während die anderen beiden Zigarettenschachteln aus dem Regal räumten. Das habe sie im Augenwinkel beobachten können. Auf das Kassenband hatten sie schließlich nur eine Tafel Schokolade gelegt. Auf die Zigaretten angesprochen, hätten die Männer aggressiv reagiert. Deswegen habe sie sie auch laufen lassen. „Aus Eigenschutz.“ Mehrere Einbrüche in den Supermarkt – und ein Ausbruch Einbrüche habe es in den 30 Jahren mehrfach gegeben, berichtet Dagmar Redmann. Einmalig sei hingegen ein Ausbruch gewesen. „Gegen Ausbrüche ist man übrigens nicht versichert“, sagt die 70-Jährige, die inzwischen darüber lachen kann. Doch wieso bricht jemand überhaupt aus einem Laden aus? Weil er sich betrunken von einem Fahrer, der in der Nacht Ware lieferte, dort habe einschließen lassen, wie die ehemalige Marktbetreiberin berichtet. Der junge Mann habe den Lieferanten aufgefordert, ihn in den Laden zu lassen, weil er dort auf seine Freundin warten wolle, die dort angeblich arbeite. Warum der Fahrer dies zuließ, ob er vielleicht bedroht wurde, und warum er erst in Lemgo die Polizei rief, weiß auch Dagmar Redmann nicht. Die Polizei sei schon vor Ort gewesen, als sie morgens zum Geschäft kam. Der Betrunkene muss sich wohl, nachdem er im Laden randaliert und unter anderem Ketchup und Mayonnaise überall verteilt hatte, über den Dachboden und dann über die Markise einen Weg nach draußen gebahnt haben. Schlimmes Erlebnis ereignet sich an einem Morgen Dann erinnert sich die Rentnerin noch an ein sehr schlimmes Erlebnis. Ein Bäckereifahrer habe eines Morgens tot vor der Tür gelegen. Bei der Auslieferung der Backwaren habe er einen Herzinfarkt erlitten. „Sehr tragisch“, sagt Redmann und seufzt. Neben diesen Schreckensmomenten hat sie aber vor allem viele schöne Erinnerungen an die Zeit in ihrem Supermarkt, wie an ihren Ausführungen deutlich wird. Der Kontakt mit den Menschen habe ihr immer sehr viel Freude bereitet. Der Markt sei viel mehr als nur ein Ort zum Einkaufen gewesen, für viele sei es vor allem ein Ort der Begegnung gewesen, weiß sie. Tolle Gespräche habe sie geführt, Freud und Leid mit den Kunden geteilt. Ein freundschaftlicher Umgang. Für ihre Stammkunden hat Dagmar Redmann jedes Jahr ein Kaffeetrinken im Advent organisiert. Mitten im Laden, zwischen Frischetheke und Regalen wurde gegessen, gesungen und gelach





