30-jähriger Deutscher wird Sportvorstand bei Djurgårdens IF

Ein junger deutscher Fußball-Funktionär wechselt vom englischen Premier-League-Klub West Ham United zum schwedischen Traditionsverein Djurgårdens IF. Mit 30 Jahren übernimmt er erstmals die sportliche Gesamtverantwortung bei einem Profiklub.

Der deutsche Fußball-Funktionär verlässt den englischen Premier-League-Klub West Ham United und wird neuer Sportvorstand beim schwedischen Traditionsverein Djurgårdens IF aus Stockholm. Für Hahn ist es der bislang größte Schritt seiner Karriere .

Mit nur 30 Jahren übernimmt er erstmals einen Vorstandsposten im Profifußball und trägt künftig die sportliche Gesamtverantwortung eines Erstligisten. Dabei wurde der Deutsche in der Vergangenheit immer wieder mit einer Rückkehr nach Deutschland in Verbindung gebracht. Vor rund einem Jahr gab es unter anderem Spekulationen über ein mögliches Engagement als Sportdirektor beim Zweitligisten VfL Bochum. Statt Deutschland folgt nun der nächste Karriereschritt im Ausland.

Zuletzt arbeitete Hahn bei West Ham United als Kaderplaner. Nach mehreren personellen Veränderungen innerhalb der sportlichen Führung stieg er Anfang des Jahres zu einem der wichtigsten Mitarbeiter des Premier-League-Klubs auf. In dieser Zeit wurden unter anderem Trainer Nuno Espírito Santo verpflichtet und Winter-Zugang Axel Disasi nach London geholt. Zwar konnte West Ham den Abstieg am Ende nicht verhindern, die Entwicklung nach Hahns Beförderung sorgte intern dennoch für Aufmerksamkeit.

Seit dem 22. Spieltag belegten die Londoner in der Rückrundentabelle Rang sechs und sammelten in diesem Zeitraum genauso viele Punkte wie Liverpool. Nun beginnt für Hahn ein neues Kapitel in Stockholm. Bei Djurgården soll er die sportliche Ausrichtung des Vereins prägen, die Kaderplanung verantworten und die Weiterentwicklung des Klubs vorantreiben.

Der Hauptstadtverein zählt zu den größten und traditionsreichsten Adressen im schwedischen Fußball. Nach BILD-Informationen lagen Hahn zuletzt mehrere Angebote aus England und Deutschland vor. Dort wäre er jedoch weiterhin in einer unterstützenden Rolle tätig gewesen. Stattdessen entschied sich der 30-Jährige bewusst für den Schritt in die erste Reihe.

In der Branche gilt Hahn seit Jahren als eines der spannendsten deutschen Management-Talente im Fußball. Mit dem Wechsel nach Stockholm erhält er nun erstmals die Chance, seine Ideen als sportlich Verantwortlicher eines Profiklubs umzusetzen





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