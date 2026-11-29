Zwei Personengruppen geraten in der Nacht auf einem Parkplatz in Osnabrück in Streit. Die Auseinandersetzung eskaliert – nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zwei Personengruppen geraten in der Nacht auf einem Parkplatz in Osnabrück in Streit. Die Auseinandersetzung eskaliert – nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Osnabrück - Ein 31-Jähriger ist durch einen Messerstich in den Rücken in Osnabrück schwer verletzt worden.

Zwei Gruppen waren auf einem Parkplatz in der Nacht zum Sonntag in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Gesucht werden nun Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten im Bereich der Parkplatzeinfahrt an der Frankenstraße zwei jeweils dreiköpfige Gruppen erst verbal aneinander. Danach kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

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Dabei bedrohte einer der bislang unbekannten Täter zunächst eine Person mit einem Messer, ehe er dem weiteren Mann aus der Gruppe in den Rücken stach. Der 31-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die im Krankenhaus versorgt werden mussten. Lebensgefahr bestand nicht. Die drei bislang unbekannten Verdächtigen flohen, bevor die Einsatzkräfte am Tatort ankamen.