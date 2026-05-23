Ein 32-jähriger Sänger hat intime Anekdoten seiner Jungfräulichkeit geteilt, indem er offen über seine ersten sexuellen Erfahrungen sprach, nachdem er sein virginity verwendet hatte, um intro von 'Talk Show Host' zu verlieren.

Ein 32-Jähriger Sänger hat bei einer Preisverleihung intime Anekdoten aus seinem Leben geteilt, indem er offen über seine ersten sexuelle Erfahrungen sprach, nachdem er seinen virginity verwendet hatte, um intro von ' Talk Show Host ' zu verlieren.

Nachdem er das Intro des Songs enthüllt hatte, das nur rund zehn Sekunden dauerte, schoss er später: "Ich habe meine Jungfräulichkeit zum Intro von 'Talk Show Host' verloren.

" Das Intro des Songs bildete gleichzeitig die Kulisse seiner Anekdote und verlieh dem privaten Geständnis eine ganz besondere Note. Während er seine Arbeit und die Bedeutung der Kunst in unserer heutigen Welt lobte, zeigte der Abend, wie sehr er Künstler schätzt, die ihn persönlich berühren, und wie er prägende Begegnungen in Erinnerungen verwandelt, die er mit anderen teilt





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