35 Jahre später: Dynamo Dresden hofft auf Klassenerhalt in der 2. Bundesliga

Der 17. Mai 2026 soll als der Tag in die Historie von Dynamo Dresden eingehen, an dem der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geschafft wurde. Genau 35 Jahre zuvor, am 17. Mai 1991, siegte die SGD in der letzten Saison der DDR-Oberliga am vorletzten Spieltag mit 2:1 bei Lok Leipzig und machte damit die Qualifikation für die 1. Bundesliga perfekt. Ein Profi von Dynamo Dresden verrät vor dem Zitter-Finale gegen Kiel ein Geheimnis.

Die Vorfreude auf Sonntag ist genauso groß, wie die Anspannung: Der 17. Mai 2026 soll als der Tag in die Historie von Dynamo Dresden eingehen, an dem der Klassenerhalt in der 2.

Bundesliga geschafft wurde. Dass die Sachsen exakt vor 35 Jahren schon mal Großes vollbracht haben, könnte ein gutes Omen sein... Die Rede ist vom 17. Mai 1991: Damals siegte die SGD in der letzten Saison der DDR-Oberliga am vorletzten Spieltag mit 2:1 bei Lok Leipzig – und machte damit die Qualifikation für die 1.

Bundesliga perfekt. Ein Profi von Dynamo Dresden verrät vorm Zitter-Finale gegen Kiel ein Geheimnis. Bis heute ist nicht ganz klar, wer dabei kurz vor Schluss das entscheidende Tor schoss – Torsten Gütschow oder Ralf Minge.

„Er kam von links, ich von rechts, wir sind zusammengestoßen und der Ball war drin“, erinnert sich Gütschow, der zumindest in den meisten Statistiken als Torschütze geführt wird. „Aber wahrscheinlich nur, weil ich als Erster wieder aufstand und gejubelt habe“, lacht „Horschtl“.seinerzeit in Führung schoss – und da schließt sich der Kreis: Es war der heutige Co-Trainer Heiko Scholz (60)! „Die Bundesliga-Quali war damals so extrem wichtig für uns. Als wir es geschafft hatten, war es wie eine Befreiung.

Denn es war kein Selbstläufer. Deshalb wurde auf der Rückfahrt im Bus und dann im Stadion-Casino ordentlich gefeiert“, erzählt Dynamo-Idol Scholz, der Sonntag gegen Holstein Kiel vor seinem 330. (! ) Dynamo-Spiel als Profi, Trainer und Co-Trainer steht.

Auch Gütschow sagt rückblickend: „Das hat uns ja kaum noch einer zugetraut.

“ Vor allem, weil die Top-Stars um Ulf Kirsten, Matthias Sammer, Hans-Uwe Pilz, Matthias Döschner oder Andreas Trautmann nicht mehr da waren. „Wir hatten nur einen kleinen Kader und zum Glück wenig Verletzte“, so der frühere Top-Torjäger. „Das Entscheidende aber war der Zusammenhalt. Wir waren eine großartige Truppe.

“ Genau das könnte auch diesmal wieder der Faustpfand sein. Der Teamgeist der aktuellen Mannschaft ist – so wird es immer wieder von allen Beteiligten betont – enorm groß. Mindestens genauso groß ist die Hoffnung auf ein Happy End. Heiko Scholz ist davon überzeugt – und Dynamo-Legende Minge bringt es auf den Punkt: „Man muss großen Respekt vor der starken Rückrunde haben, die die Mannschaft gespielt hat.

Und wünscht sich jetzt nichts mehr, als dass sie es über die Ziellinie bringt...





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dynamo Dresden Klassenerhalt 2. Bundesliga 1. Bundesliga SGD Lok Leipzig Heiko Scholz Torsten Gütschow Ralf Minge Bundesliga-Quali Teamgeist Rückrunde Happy End

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sachsen: Lufthansa streicht Flüge ab Leipzig und DresdenKerosinpreise, Streiks, hohe Kosten: Warum Lufthansa ab Juni Flüge streicht und was das für Passagiere aus Sachsen bedeutet.

Read more »

Kerosin-Krise wegen Iran-Krieg: Lufthansa streicht Flüge ab Leipzig und DresdenDie Lufthansa streicht ab Juni Verbindungen ab Dresden und Leipzig/Halle nach Frankfurt. Welche Flüge wegfallen und warum der Konzern kürzt.

Read more »

Wagner im Fokus: Dynamo Dresden kämpft gegen Holstein Kiel um den KlassenerhaltRobert Wagner trifft im Rückspiel gegen seinen Ex-Klub Holstein Kiel auf eine besondere Situation, während Dynamo Dresden ums Überleben kämpft.

Read more »

Lufthansa streicht Flüge ab Leipzig und DresdenKerosinpreise, Streiks, hohe Kosten: Nach den Reduzierungen in Bremen streicht Lufthansa ab Juni weitere innerdeutsche Flüge. Jetzt geht es um Dresden und Leipzig. Was das für Passagiere aus Sachsen bedeutet.

Read more »