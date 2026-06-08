35. ReilingTriathlon in Harsewinkel: Hunderte trotzen kühlem Wetter

Beim 35. ReilingTriathlon in Harsewinkel setzten sich hunderte Teilnehmer trotz niedriger Temperaturen den anspruchsvollen Disziplinen aus Schwimmen, Radfahren und Laufen aus. Die zweite Mannschaft des Ausrichters Trispeed Marienfeld verpasste mit nur zwei Punkten Rückstand knapp das Podest, während Jonas Schlieckmann die Kurzdistanz für sich entschied.

Zum 35. Mal fand am Sonntag der beliebte Reiling Triathlon in Harsewinkel statt, bei dem sich hunderte Ausdauersport ler trotz kühler Wetterbedingungen der anspruchsvollen Disziplin stellten. Die Veranstaltung, ein traditionsreicher Wettkampf, der Schwimmen , Radfahren und Laufen umfasst, lockte Athleten aus der Region und darüber hinaus an, um ihre Leistungen zu testen und Gemeinschaft zu erleben.

Besonders erwähnenswert ist das Engagement des örtlichen Ausrichters Trispeed Marienfeld, dessen zweite Mannschaft mit den Athletinnen Loreen Quinke, Melanie Berkemeier und Lisa Petermann in der Teamwertung einen ausgezeichneten vierten Platz belegte und dabei mit lediglich zwei Punkten Rückstand auf den dritten Rang nur knapp am Podest vorbeischrammte. Auf der Kurzdistanz, bestehend aus 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen, setzte sich Jonas Schlieckmann vor Tim Jarczyk durch und zeigte dabei eine beeindruckende Leistung.

Die kühlen Temperaturen am Veranstaltungstag forderten von den Teilnehmern zusätzliche mentale und physische Stärke, doch die Begeisterung für den Sport und die Unterstützung der Zuschauer entlang der Strecke sorgten für einepositive und motivierende Atmosphäre. Der ReilingTriathlon ist nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern auch ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis für die Gemeinde Harsewinkel, das Jahr für Jahr Menschen zusammenbringt und den Gemeinschaftssport fördert.

Die Organisation lobte die disziplinierte Teilnahme und die reibungslose Durchführung, trotz der ungewöhnlichen Wetterbedingungen, die für diesen Jahreszeit eher untypisch sind. Insgesamt war es ein erfolgreicher und gut besuchter Event, der die Vorzüge des Ausdauersports und den Teamgeist feierte und bereits auf eine lange Geschichte zurückblicken kann





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