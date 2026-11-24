Seit 26 Jahren im Verein: Rasmus Fackler-Stamm spielte und traf in acht Ligen für den TSV Schwaben. Jetzt spielt er mit seinem Trauzeugen in der Regionalliga gegen den TSV 1860 München.

Seit 26 Jahren im Verein: Rasmus Fackler-Stamm spielte und traf in acht Ligen für den TSV Schwaben. Jetzt spielt er mit seinem Trauzeugen in der Regionalliga gegen den TSV 1860 München.

Es war dieser eine Augenblick im Kabinengang des Grünwalder Stadions, der Rasmus Fackler-Stamm für immer im Gedächtnis bleiben wird.

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„Wenn du die Stufen nach oben steigst, links zum Heimblock schaust und die Wucht von 15.000 Zuschauern auf dich einprasselt. Da schluckst du schon ein wenig“, erzählt der Innenverteidiger des TSV Schwaben. Doch kaum lief das Regionalliga-Spiel gegen den TSV 1860 München, vergaß Fackler-Stamm die Kulisse, die er bis zu diesem Abend im September nur aus demkannte. Was er auf dem Rasen spürte, war die akustische Mauer.

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„Du kannst viel weniger coachen und dirigieren von hinten raus, weil es einfach zu laut war. “ Die Schwaben verloren bei den Löwen 0:3, doch es sind diese Abende im Scheinwerferlicht, die wie ein surrealer Film wirken für einen, der seine ersten Schritte im Herrenbereich in der Bezirksliga gemacht hat.