An diesem Lego-Set kommen Fans von The Dark Knight nicht vorbei.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Fans vom Dark Knight können sich gerade über ein starkes Angebot bei Amazon freuen. Der Online-Händler hat den Preis vom Set Lego DC Batman: Batman Logo auf 52,99 Euro gesenkt – und an der Kasse werden nochmal extra 2,65 Euro abgezogen,Eher eintöniger Aufbau: Da das Logo aus sehr vielen Steinen der gleichen Farbe besteht, könnte der Bauprozess für manche Baumeister etwas repetitiv sein.richtet. Ihr erschafft aus Lego-Steinen das schwarze Fledermaus-Logo, das sich anschließend als hübscher Blickfang präsentiert.

Also read 100 Euro sparen: Wunderschönes Lego-Prunkstück verzaubert erwachsene Fantasy-Fans

Das fertige Modell kann entweder auf dem mitgelieferten Ständer platziert oder direkt an die Wand gehängt werden, um seine volle Wirkung zu entfalten. Das Logo ist dabei nicht nur statisch, sondern mit authentischem Zubehör wie Batarangs oder Harley Quinns Hammer verziert, die abgenommen und neu arrangiert werden können. Das eigentliche Highlight verbirgt sich jedoch im Inneren des Logos. In der Mitte befindet sich eine geheime, aufklappbare Luke, in der die beiliegende, klassische Batman-Minifigur platziert werden kann.

Advertisement

Damit wird das Set zu einem kleinen Diorama. Als besonderen Bonus für Sammler liegt dem Set außerdem eine exklusive goldene Jubiläumsfigur bei.kann das Bat-Signal absolut überzeugen. Kunden loben vor allem den schönen Zeitvertreib ebenso wie das detailverliebte Design, in dem aufmerksame Fans jede Menge kleine Anspielungen an die Abenteuer vom Dark Knight finden.

Dieses Set ist die perfekte Wahl für erwachsene LEGO-Baumeister und Fans des DC-Universums, die einFür Kindern der 90er geht mit diesem Set ein Lego-Traum in ErfüllungLetzte Chance für Lego-Fans: Wer diese Sets will, hat nicht mehr viel Zeit Amazon senkt den Preis um 60 Euro: Kaum ein Lego-Set wirkt so spektakulär an der Wand wie dieses galaktische Kunstwerk Auch für jugendliche Batman-Anhänger, die eine anspruchsvolle Bau-Herausforderung schätzen und ihr Zimmer mit einem besonderen Deko-Objekt aufwerten wollen, ist das Modell ideal geeignet. Wer hingegen ein actionreiches Spielset mit vielen Funktionen erwartet, sollte sich nach einer Alternative umsehen.