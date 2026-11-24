Grand Theft Auto VI feiert den größten Spiele-Launch in der Geschichte der PlayStation und zählt auf der PS5 über 39 Mio. einzelne Spieler.

den größten Spiele-Launch in der Geschichte der PlayStation und zählt auf der PS5 bereits mehr als 39 Millionen einzelne Spieler. Neben 683 Millionen Spielstunden verzeichnet Sony neue Bestmarken sowohl bei der Zahl gleichzeitig aktiver Spieler als auch bei neuen PS5-Konsolen.zum Start des neuen Rockstar-Spiels hervor.

Demnach haben sich bis zum 22. November 2026 bereits mehr als 39 Millionen einzelne Spieler auf derbei der Zahl der zeitgleich aktiven Spieler aufgestellt haben, auch wenn Sony hier genauere Zahlen schuldig bleibt. Das Open-World-Spiel soll in dieser Disziplin alle bisherigen Bestmarken auf der Plattform überboten haben, unabhängig davon, ob diese von Einzelspieler-, Multiplayer- oder Free-to-Play-Titeln aufgestellt wurden.

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Welchen Stellenwert GTA VI bereits in den ersten Tagen bei den Spielern eingenommen hat, verdeutlicht auch ein Blick auf die aufsummierte Spielzeit: 683 Millionen Stunden haben PS5-Spieler im betrachteten Zeitraum rund um die Veröffentlichung im fiktiven US-Bundesstaat Leonida verbracht, im Durchschnitt ergibt sich daraus eine Spielzeit von 17,4 Stunden pro Spieler.massiv gestiegener Preise und eingeschränkter Verfügbarkeit wurden seit der Markteinführung der PlayStation 5 außerhalb des Weihnachtsgeschäfts an keinem einzelnen Tag so viele PS5-Konsolen neu verbunden wie im Zuge der Veröffentlichung von GTA VI.

Das neue Rockstar-Spiel dürfte somit auch seinen Teil dazu beigetragen haben, dass die PlayStation 5 noch im November die Für einen entsprechenden Einfluss auf die Hardware-Verkäufe spricht auch, dass GTA VI seit seiner Veröffentlichung auf 70 Prozent der neuen PS5-Konsolen als erstes Spiel gestartet wurde. Wie viele Konsolen in absoluten Zahlen neu verbunden oder verkauft wurden, verrät Sony ebenfalls nicht.

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Mit der Veröffentlichung von GTA VI rückt Sony auch die langjährige Partnerschaft mit Rockstar Games in den Fokus, deren Anfänge bis zum Erscheinen von Grand Theft Auto III für die PlayStation 2 zurückreichen. Flankiert wurde der Launch des jüngsten Serienablegers unter anderem von zwei limitierten DualSense-Controllern im Stil von Vice City und mehreren Live-Veranstaltungen wie dem „Grand Theft Auto VI: The Festival“ in Miami.

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