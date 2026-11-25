UL bringt den 3DMark CPU Rumble für Android und iOS: Der CPU-Benchmark misst, wie Smartphone-Prozessoren typische Spielelast bewältigen.

ist ab sofort für Android und iOS verfügbar und soll die Prozessor­leistung in einem spielähnlichen Szenario messen. Statt nur Einzelkern- oder Maximal­leistung zu betrachten, bildet er typische Aufgaben­verteilungen moderner Spiele mit mehreren CPU-Threads nach.

Mit dem 3DMark CPU Rumble veröffentlicht UL den ersten von zwei neuen CPU-Benchmarks. Sie sollen verständlicher machen, wie sich der Prozessor auf die Spiele­leistung auswirkt. Der neue Test richtet sich an Nutzer von Android- und iOS-Geräten und ist kostenlos verfügbar. Zum heutigen Start genügt laut UL ein Update auf die aktuelle Version von 3DMark ausViele CPU-Benchmarks konzentrieren sich auf zwei Extrem­fälle: Sie messen entweder die Leistung eines einzelnen Threads oder lassen den Prozessor mit seiner maximalen Thread-Zahl arbeiten.

Also read Neuer Anzug-Wirbel um Norweger Forfang: 'Fühle mich betrogen'

Solche Tests können zeigen, welche Spitzen­leistung eine CPU unter bestimmten Bedingungen erreicht. Moderne Spiele nutzen Prozessoren laut UL jedoch selten auf genau diese Weise. In vielen Fällen verteilt ein Spiel seine Arbeit auf zwei bis acht CPU-Threads. Ein Thread übernimmt dabei besonders wichtige Aufgaben, die den laufenden Spiel­betrieb auf­recht­er­hal­ten.

Weitere sogenannte Worker-Threads können sich etwa um Audio, dievon Nicht-Spieler-Charakteren oder Spiel­inhalte kümmern. Gerät der Prozessor bei der Audio­verarbeitung unter Druck, kann sich das laut UL beispiels­weise durch Probleme mit dem Spiel­sound bemerkbar machen, ohne dass gleich das ganze Spiel abstürzt. Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personen­bezogene Daten an YouTube übermittelt werden.

Advertisement

Advertisement

Mehr dazu in derist diese Aufteilung besonders relevant: Mobile Prozessoren besitzen verschiedene Kern­typen, die Leistung und Energie­effizienz miteinander ausbalancieren. Der 3DMark CPU Rumble soll daher nicht einfach nur einen Spitzen­wert liefern, sondern die CPU in einem Szenario belasten, das einem Spiel ähnelt. Für die Arbeitslast setzt UL auf APIs und Bibliotheken, die auch bei der Spiele­entwicklung verbreitet sind. Die Mehrthread-Verarbeitung übernimmt EnkiTS.

Für die Physik­simulation nutzt der Benchmark Jolt, eine laut UL in Spielen auf Mobil­geräten, Konsolen und PCs weit verbreitete Physik-Engine. Ihre Simulationen sind deterministisch und eignen sich damit für einen reproduzierbaren Test. Die Wegfindung basiert auf Recast Navigation. Die Bibliothek verarbeitet sogenannte Navmeshes, die in 3D-Spielen für die Wegsuche eingesetzt werden.

Die Ziel­erfassung und die Speicher­zugriffe hat UL selbst umgesetzt. Bei der Audio­verarbeitung kommt Miniaudio zum Einsatz: Der Benchmark verarbeitet pro Bild und Szene eine festgelegte Dauer von einer Sechzigstel­sekunde. Der Ton wird allerdings nicht über die Lautsprecher ausgegeben. Eine zentrale Herausforderung bei der Entwicklung war laut UL, eine spiel­ähnliche Arbeitslast mit möglichst wenig zufälligen Einflüssen zu verbinden.

In Spielen können sich einzelne Durchläufe leicht unterscheiden – etwa durch Physik­berechnungen, das Verhalten von Figuren oder die Audio­wiedergabe. Für einen Benchmark ist das problematisch, weil die getestete Arbeits­last bei Wieder­holungen möglichst gleich bleiben soll.3DMark CPU Rumble soll diesen Ausgleich schaffen: Der Test orientiert sich an typischen Abläufen aus Spielen, begrenzt aber nicht vorhersehbare Unterschiede, damit sich Ergebnisse zuverlässig wiederholen lassen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, wenn Nutzer die Leistung eines Geräts beurteilen oder Messungen miteinander vergleichen möchten.

Advertisement

Advertisement

Zusätzlich zum normalen Benchmark enthält der 3DMark CPU Rumble einen Stress­test. Dabei wird die CPU-Arbeitslast wiederholt ausgeführt. So lässt sich beobachten, ob das Gerät mit der Zeit wegen steigender Wärme­entwicklung seine Leistung reduziert – also thermisch gedrosselt wird. Der CPU-Stresstest läuft innerhalb eines Zeitfensters von 20 Minuten so oft wie möglich.

Das unterscheidet ihn von den GPU-Stresstests von 3DMark: Diese absolvieren 20 Durchläufe bei der jeweils höchst­möglichen Bildrate. Mit dem längeren CPU-Test will UL die anhaltende Belastung des Prozessors untersuchen. Zusätzlich weist UL darauf hin, dass 20 Minuten vor dem CPU Rumble Stress Test keine Aktivität wie Updates oder Ähnliches erfolgen sollte, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen. … oder ComputerBase Pro bestellenPartner verarbeiten personenbezogene Daten, indem wir mit auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen ein Nutzungsprofil erstellen, um z. B. Anzeigen zu personalisieren. Verarbeitungszwecke: Genaue Standortdaten und Abfrage von Geräteeigenschaften zur Identifikation, Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen, Personalisierte Anzeigen und Inhalte, Anzeigen- und Inhaltsmessungen, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklungen.