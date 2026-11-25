3DMark CPU Rumble: Neuer Benchmark misst CPU-Leistung in Spielen
UL bringt den 3DMark CPU Rumble für Android und iOS: Der CPU-Benchmark misst, wie Smartphone-Prozessoren typische Spielelast bewältigen.
ist ab sofort für Android und iOS verfügbar und soll die Prozessorleistung in einem spielähnlichen Szenario messen. Statt nur Einzelkern- oder Maximalleistung zu betrachten, bildet er typische Aufgabenverteilungen moderner Spiele mit mehreren CPU-Threads nach.
Mit dem 3DMark CPU Rumble veröffentlicht UL den ersten von zwei neuen CPU-Benchmarks. Sie sollen verständlicher machen, wie sich der Prozessor auf die Spieleleistung auswirkt. Der neue Test richtet sich an Nutzer von Android- und iOS-Geräten und ist kostenlos verfügbar. Zum heutigen Start genügt laut UL ein Update auf die aktuelle Version von 3DMark ausViele CPU-Benchmarks konzentrieren sich auf zwei Extremfälle: Sie messen entweder die Leistung eines einzelnen Threads oder lassen den Prozessor mit seiner maximalen Thread-Zahl arbeiten.Also readNeuer Anzug-Wirbel um Norweger Forfang: 'Fühle mich betrogen'
Solche Tests können zeigen, welche Spitzenleistung eine CPU unter bestimmten Bedingungen erreicht. Moderne Spiele nutzen Prozessoren laut UL jedoch selten auf genau diese Weise. In vielen Fällen verteilt ein Spiel seine Arbeit auf zwei bis acht CPU-Threads. Ein Thread übernimmt dabei besonders wichtige Aufgaben, die den laufenden Spielbetrieb aufrechterhalten.
Weitere sogenannte Worker-Threads können sich etwa um Audio, dievon Nicht-Spieler-Charakteren oder Spielinhalte kümmern. Gerät der Prozessor bei der Audioverarbeitung unter Druck, kann sich das laut UL beispielsweise durch Probleme mit dem Spielsound bemerkbar machen, ohne dass gleich das ganze Spiel abstürzt. Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.
Mehr dazu in derist diese Aufteilung besonders relevant: Mobile Prozessoren besitzen verschiedene Kerntypen, die Leistung und Energieeffizienz miteinander ausbalancieren. Der 3DMark CPU Rumble soll daher nicht einfach nur einen Spitzenwert liefern, sondern die CPU in einem Szenario belasten, das einem Spiel ähnelt. Für die Arbeitslast setzt UL auf APIs und Bibliotheken, die auch bei der Spieleentwicklung verbreitet sind. Die Mehrthread-Verarbeitung übernimmt EnkiTS.
Für die Physiksimulation nutzt der Benchmark Jolt, eine laut UL in Spielen auf Mobilgeräten, Konsolen und PCs weit verbreitete Physik-Engine. Ihre Simulationen sind deterministisch und eignen sich damit für einen reproduzierbaren Test. Die Wegfindung basiert auf Recast Navigation. Die Bibliothek verarbeitet sogenannte Navmeshes, die in 3D-Spielen für die Wegsuche eingesetzt werden.
Die Zielerfassung und die Speicherzugriffe hat UL selbst umgesetzt. Bei der Audioverarbeitung kommt Miniaudio zum Einsatz: Der Benchmark verarbeitet pro Bild und Szene eine festgelegte Dauer von einer Sechzigstelsekunde. Der Ton wird allerdings nicht über die Lautsprecher ausgegeben. Eine zentrale Herausforderung bei der Entwicklung war laut UL, eine spielähnliche Arbeitslast mit möglichst wenig zufälligen Einflüssen zu verbinden.
In Spielen können sich einzelne Durchläufe leicht unterscheiden – etwa durch Physikberechnungen, das Verhalten von Figuren oder die Audiowiedergabe. Für einen Benchmark ist das problematisch, weil die getestete Arbeitslast bei Wiederholungen möglichst gleich bleiben soll.3DMark CPU Rumble soll diesen Ausgleich schaffen: Der Test orientiert sich an typischen Abläufen aus Spielen, begrenzt aber nicht vorhersehbare Unterschiede, damit sich Ergebnisse zuverlässig wiederholen lassen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, wenn Nutzer die Leistung eines Geräts beurteilen oder Messungen miteinander vergleichen möchten.
Zusätzlich zum normalen Benchmark enthält der 3DMark CPU Rumble einen Stresstest. Dabei wird die CPU-Arbeitslast wiederholt ausgeführt. So lässt sich beobachten, ob das Gerät mit der Zeit wegen steigender Wärmeentwicklung seine Leistung reduziert – also thermisch gedrosselt wird. Der CPU-Stresstest läuft innerhalb eines Zeitfensters von 20 Minuten so oft wie möglich.
Das unterscheidet ihn von den GPU-Stresstests von 3DMark: Diese absolvieren 20 Durchläufe bei der jeweils höchstmöglichen Bildrate. Mit dem längeren CPU-Test will UL die anhaltende Belastung des Prozessors untersuchen. Zusätzlich weist UL darauf hin, dass 20 Minuten vor dem CPU Rumble Stress Test keine Aktivität wie Updates oder Ähnliches erfolgen sollte, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen. … oder ComputerBase Pro bestellenPartner verarbeiten personenbezogene Daten, indem wir mit auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen ein Nutzungsprofil erstellen, um z. B. Anzeigen zu personalisieren. Verarbeitungszwecke: Genaue Standortdaten und Abfrage von Geräteeigenschaften zur Identifikation, Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen, Personalisierte Anzeigen und Inhalte, Anzeigen- und Inhaltsmessungen, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklungen.
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