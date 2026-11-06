3nach9: Melanie Raabe, Reinhold Messner und Matthias Brandt zu Gast

Die Talkshow 3nach9 bringt Melanie Raabe, Sarah Tacke, Reinhold Messner, Joyce Hübner und Matthias Brandt zusammen. Es geht um Ideen und Haltung.

In der Talkshow 3nach9 sprechen mehrere prominente Gäste über ihre Arbeit und ihre persönlichen Lebensthemen. Zu den angekündigten Gesprächspartnern gehören die Bestsellerautorin Melanie Raabe, die Juristin und ZDF-Journalistin Sarah Tacke, der Bergsteiger Reinhold Messner, die Extremsportlerin Joyce Hübner und der Schauspieler Matthias Brandt. Die Ankündigung der Sendung beschreibt, welche Fragen die Gäste jeweils beantworten sollen, nennt jedoch keinen konkreten Sendetermin.

Melanie Raabe und Sarah Tacke über ihren Weg

Melanie Raabe spricht bei 3nach9 darüber, woher sie die Ideen für ihre Geschichten nimmt. Die 1981 in Jena geborene Schriftstellerin schrieb jahrelang an ihren Romanen, oft früh am Morgen, bevor ihr Arbeitstag als Journalistin begann. Der Durchbruch gelang ihr 2015 mit dem Thriller 'Die Falle', nachdem zuvor ein Verlag nach dem anderen ihre Manuskripte abgelehnt hatte.

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Heute werden die Bücher von Melanie Raabe in zahlreiche Sprachen übersetzt. Die Verfilmung ihres Debütromans läuft als Miniserie bei einem Streaminganbieter. In ihrem aktuellen Thriller 'DAISY' erzählt sie von einer Anwältin mit einem gefährlichen Doppelleben. In der Sendung will sie außerdem erklären, wie sie trotz vieler Rückschläge an sich selbst geglaubt hat.

Sarah Tacke ist promovierte Juristin und leitet die ZDF-Redaktion Recht und Justiz. Seit mehr als zehn Jahren ist sie zudem das Gesicht des Wirtschaftsmagazins 'WISO'. Für ihre Sendungen, Reportagen und ihre gesamte journalistische Arbeit wird sie nun mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis geehrt.

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Die gebürtige Oldenburgerin Sarah Tacke sagt, ihre Neugier sei ihr größter Antrieb. Bei 3nach9 will sie erläutern, warum Wut für ihre Arbeit eine der wichtigsten Emotionen ist. Außerdem spricht sie darüber, weshalb ihr das Recht hilft, die Welt zu begreifen, und ihr auch Ruhe schenkt.

Reinhold Messner über Älterwerden und Abhängigkeit

Reinhold Messner blickt in der Sendung gemeinsam mit seiner Frau Diane auf sein bisheriges und heutiges Leben. Der Südtiroler Alpinist ist mit 82 Jahren nicht mehr bereit, das Älterwerden zu ignorieren. Das seit 2021 verheiratete Paar spricht offen über das nachlassende Kraftniveau und die Langsamkeit beim Gehen.

Reinhold Messner gilt als der erste Mensch, der alle 14 Achttausender der Erde bestiegen hat, und zwar komplett ohne künstlichen Sauerstoff. Neben seinen sportlichen Rekorden gilt er als streitbarer Vordenker des Naturschutzes und als kultureller Botschafter der Berge. In der Sendung geht es nun um eine andere Erfahrung: das wachsende Gefühl, eine Last für den Partner zu werden.

Diane Messner und Reinhold Messner sprechen dabei über ihre Beziehung unter veränderten Bedingungen. Die Offenheit des Paares macht die Sendung zu einem persönlichen Gespräch über Alter, Nähe und Verantwortung.

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Joyce Hübner und Matthias Brandt über Durchhaltevermögen und Haltung

Joyce Hübner hat 367 Marathons in 367 Tagen gelaufen und damit einen Weltrekord aufgestellt. Ihr nächstes Ziel ist es, alle 2059 Städte Deutschlands laufend zu erkunden. Dafür plant die 38-Jährige 495 Marathons an 495 aufeinanderfolgenden Tagen, rund 21.000 Kilometer quer durch Deutschland.

Bei 3nach9 erzählt Joyce Hübner, was sie antreibt, jeden Morgen die Laufschuhe zu schnüren. Außerdem geht es darum, wie viel Durchhaltevermögen nötig ist, wenn der Körper eine Pause verlangt. Sie beschreibt zudem, was man erlebt, wenn man Deutschland im Laufschritt statt aus dem Auto kennenlernt.

Matthias Brandt ist Sohn des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt (SPD) und seiner Frau Rut. In seinem Buch blickt er auf seine Eltern sowie weitere Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer während der NS-Zeit zurück und schreibt über den Mut, Nein zu sagen. Bei 3nach9 spricht er über seine frühen Prägungen und darüber, warum Haltung heute wieder wichtiger ist denn je.