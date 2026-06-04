3sat Western-Marathon am Pfingstmontag 2026: Elf Klassiker kostenlos im TV und in der Mediathek

3sat zeigt am 25. Mai 2026 einen kompletten Tag lang Western. Elf Filmklassiker, darunter Winnetou und Old Shatterhand, werden live übertragen und sind danach in der Mediathek verfügbar. Ein Überblick über Programm und Highlights.

Am kommenden Pfingstmontag, dem 25. Mai 2026, bietet der Sender 3sat ein besonderes Highlight für Western-Fans: einen rund um die Uhr laufenden Western-Marathon . Insgesamt stehen elf Filmklassiker an diesem Tag auf dem Programm, die zudem später kostenlos in der 3sat- Mediathek abrufbar sein werden.

Die Auswahl umfasst sowohl bekannte Karl-May-Verfilmungen mit Winnetou und Old Shatterhand als auch weitere Western-Größen. Die Übertragung beginnt früh morgens und führt bis in die Nacht, wobei ab etwa 23:40 Uhr Wiederholungen starten. Fans haben somit die Möglichkeit, einen ganzen Tag lang in die Welt der Cowboys und Indianer einzutauchen. Besonders hervorzuheben sind die Winnetou-Filme, die Kultstatus genießen und generationenübergreifend beliebt sind.

Ein Highlight ist "Winnetous Rückkehr", ein Spätwestern aus dem Jahr 1998, in dem Pierre Brice wieder die Rolle des legendären Häuptlings übernahm, nachdem die Figur im dritten Teil der ursprünglichen Reihe 1965 den Tod gefunden hatte. Ebenso darf "Old Shatterhand" aus dem Jahr 1964 nicht fehlen, wherein Lex Barker als Titelheld und Pierre Brice als Winnetou ein gemeinsames Abenteuer bestehen. Diese Produktionen sind für jeden Western-Enthusiasten Pflichtprogramm. Neben den genannten Karl-May-Filmen umfasst der Marathon weitere klassische Western, die l





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