Freenet überzeugt mit über 8% Dividende, starkem Umsatzwachstum und charttechnischem Aufwärtstrend. Analysten heben die Ziele für 2027 an.

Vier Aktien aus vier Branchen mit drei wichtigen Gemeinsamkeiten: eine starke Marktposition in ihrem jeweiligen Bereich, eine attraktive Dividende nrendite und ein moderates KGV sowie aus charttechnischer Sicht mittelfristig ein Aufwärtsmomentum.für den S&P 500 sind spürbar gestiegen.

Eine Umfrage der Bank of America zeigt, dass Fondsmanager ihre Übergewichtung bei Technologiewerten im November so stark reduziert haben wie seit Juni 2006 nicht mehr. Viele Anleger schichten deshalb in defensive Titel um. Wer in solchen Phasen nicht blind handeln will, braucht klare Kriterien. Drei davon sind besonders hilfreich: einefreuen.

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Nach eigenen Angaben ist Freenet Deutschlands größter netzunabhängiger Telekommunikationsanbieter. Der Konzern verkauft Handytarife unter Marken wie Freenet und klarmobil.de und bietet mit waipu.tv außerdem Fernseh- und Medienangebote an. In den ersten 9 Monaten dieses Jahres ist die Zahl der Postpaid- und waipu.tv-Kunden kräftig gewachsen, was denFür das Geschäftsjahr 2025 wurden 2,07 Euro je Aktie gezahlt. Meist fließen rund 80 Prozent des Cashflows an die Aktionäre, und die Mindestdividende soll bis 2028 bei 2 Euro liegen.