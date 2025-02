Das 4 Nations Face-Off, ein Turniers mit Nationalteams bestehend aus ausschließlich NHL-Spielern, steht im Fokus. Während das Turnier sportlich nicht von großer Bedeutung ist, sorgt es für Diskussionen in Hinblick auf die Dominanz der NHL und die internationale Eishockeyszene. Politische Spannungen aufgrund des internationalen Umfelds um die USA, insbesondere Präsident Biden, kommen hinzu und werden in den Reaktionen auf das Turnier deutlich.

Die meisten Eishockeyspielfans müssen sich nicht um dieses Turnier kümmern. Es ist in erster Linie von der allmächtigen National Hockey League ( NHL ) inszeniert, die sich wenig für den Rest der internationalen Eishockeyszene interessiert, sauf wenn es darum geht, (europäische) Spieler für die NHL zu verpflichten.

Die NHL ignoriert die Weltmeisterschaft, und stattdessen hat sie (ähnlich wie alte Formate wie den „Canada Cup“ oder den „World Cup of Hockey“) das „4 Nations Face-Off“ inszeniert, ein Turnier mit Nationalmannschaften, die ausschließlich NHL-Spieler stellen können, inklusive dem Team des aktuellen Weltmeisters Tschechien. Sportlich gesehen ist es daher mehr oder weniger bedeutungslos. Aber trotzdem ist das Turnier nicht ohne Bedeutung, weil es nicht nur in den USA (Boston) sondern auch in Kanada stattfindet. Doch trotz der sportlichen Bedeutungslosigkeit gab es in Montreal ordentlich Stimmung, genauer gesagt, Anti-Stimmung: Vor dem 6:1 der US-Amerikaner gegen Finnland wurde „The Star-Spangled Banner“ von Buhrufen begleitet. Zuvor hatte der Hallensprecher im Bell Centre von Montreal die Fans dazu aufgefordert, Respekt beim Abspielen der Hymnen zu zeigen, was sie wohl noch mehr aufheizte. Die NHL-Spieler sind in den letzten Jahren immer mehr die dominierenden Akteure im Eishockey geworden. Es ist kein Geheimnis, dass die Liga Einfluss auf die Auswahl der Spieler für die Nationalmannschaften ausübt. Diese Konzentration auf NHL-Spieler hat zu einer gewisse Abneigung gegen das Turnier geführt, besonders in Ländern, die nicht in der NHL vertreten sind. Es wird kritisiert, dass es die internationale Eishockeyszene weniger fördert, da es nur den europäischen Spielern und den Teams der NHL-Staaten zugute kommt.Es ist klar, dass der politische Kontext in den USA eine Rolle bei der Empörung über die Buhrufe spielt. Präsident Joe Biden hat in den letzten Monaten einige kontroverse Entscheidungen getroffen, die in der internationalen Gemeinschaft auf Kritik gestoßen sind. Die Buhrufe während der US-Hymne könnten als Ausdruck dieser Kritik gesehen werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es auch andere Gründe für die Buhrufe geben kann





