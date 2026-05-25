4 Tipps, um nie wieder zu wenig weiße Wäsche zu haben

Mit diesen vier Tipps hast du nie wieder zu wenig weiße Wäsche für eine Waschmaschine. Die einfachste Lösung: Zieh öfter helle Kleidung an. Wenn die weiße bzw. helle Kleidung einfach nie für eine Maschine reicht, dann solltest du Bettwäsche und Handtücher mitdenken. Moderne Waschmaschinen sind mittlerweile richtig smart: Sie erkennen, wie viel Wäsche geladen ist, und passen Wasser- und Energieverbrauch automatisch an.

Wir haben uns mal schlau gemacht und einige Tipps und Tricks zusammengetragen, die das Problem im Nu lösen. Mit diesen vier hilfreichen Tipps hast du nie wieder zu wenig weiße Wäsche für eine Maschine.

Die einfachste Lösung: Zieh öfter helle Kleidung an. Klingt banal, aber wenn du ein paar Tage gezielt mehr weiße oder helle Outfits trägst, hast du viel schneller eine volle Maschine zusammen. Wenn die weiße bzw. helle Kleidung einfach nie für eine Maschine reicht, dann solltest du Bettwäsche und Handtücher mitdenken. Ein Spannbettlaken dazu und schwups ist die Maschine voll.

Wichtig dabei: Achte auf die Hinweise auf den Kleideretiketten. Bettwäsche und Handtücher vertragen in der Regel heißere Waschtemperaturen als Kleidungsstücke. Moderne Waschmaschinen sind mittlerweile richtig smart: Sie erkennen, wie viel Wäsche geladen ist, und passen Wasser- und Energieverbrauch automatisch an. Falls du also wirklich mal eine halbe Maschine starten musst, ist das dank dieser Technologie nicht mehr ganz so verschwenderisch.

Nicht jede helle Wäsche muss strikt mit Weiß gewaschen werden. Pastellfarben wie helle Grautöne, Beige, Pastellfarben oder sogar helles Gelb können oft problemlos mit Weiß gewaschen werden – solange sie farbecht sind. Wohngemeinschaft? Familie?

Enge Freund:innen in der Nähe? Dann kann es sich lohnen, Waschladungen zusammenzulegen. Wenn deine Mitbewohnerin auch nur zwei weiße Blusen hat oder dein Partner das gleiche Wäscheproblem hat – warum nicht gemeinsam waschen und die Maschine direkt voll bekommen? Kann ich die Maschine auch mal halb voll laufen lassen?

Eine halb volle Waschmaschine ab und zu laufen zu lassen, ist kein Drama – manchmal geht es einfach nicht anders, etwa wenn du dringend saubere Kleidung brauchst. Problematisch wird es erst, wenn das zur Gewohnheit wird. Der Grund: Häufige Waschgänge bedeuten mehr Arbeitszyklen für die Maschine, und jedes Mal muss die Trommel rotieren, Wasser ein- und abpumpen und die Heizelemente laufen. Das führt zu einem höheren Verschleiß von Dichtungen, Lagern und der Pumpe.

Zudem wird die Umwelt unnötig belastet, weil mehr Energie und Wasser verbraucht werden, als nötig wäre. Das summiert sich auf Dauer auch bei den Strom- und Wasserkosten. Um Grauschleier von weißer Wäsche zu entfernen, empfiehlt es sich, die Wäsche bei 60 Grad mit Vollwaschmittel zu waschen, idealerweise mehrmals. Ein weiterer Tipp ist die Verwendung von Essig oder Backpulver





gofeminin_de / 🏆 69. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Waschmittel Essig Backpulver Moderne Waschmaschinen Halbvolle Waschmaschine Wäsche Waschen Häufig Waschen Häufigere Waschgänge Höherer Verschleiß Umweltbelastung Strom- Und Wasserkosten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mit diesen Tipps startet ihr sicher und entspannt in die E-Bike-SaisonWer zum ersten Mal auf einem E-Bike sitzt, sollte gut aufpassen – und unsere Tipps für Anfänger kennen.

Read more »

Aus Omas Trickkiste: Wann Sie Ihre Wäsche vor dem Waschen einweichen solltenDas Einweichen von Wäsche vor dem Waschen gilt oft als altmodischer Haushaltstrick. Für viele Textilien kann es je nach Verschmutzung und Stoffart dennoch sinnvoll sein.

Read more »

Bestseller in jeder Drogerie: Das beste 'Frische-Wäsche'-ParfumKennst du den Geruch von frischer Wäsche an einem Sommertag? Dieses günstige Drogerie-Parfum fängt den Duft ein.

Read more »

Pochierte Eier: Mit diesen Tipps gelingen sie garantiert - Schritt für Schritt erklärtDu suchst nach Abwechslung auf dem Frühstückstisch und hast die Nase voll von Rühr- oder Spiegelei? Pochiere deine Eier doch einfach – wir zeigen wie!

Read more »