Es gibt Bestseller und es gibt Megaseller, zuletzt 10.000, 20.000 oder gar 40.000 Mal gekauft.

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Mehr dazu liest duWie soll man bei Tausenden Angeboten nur die Highlight-Deals herausfinden? Keine Sorge, als professioneller Schnäppchenjäger helfe ich dir dabei. Nachdem ich Hunderte Offerten geprüft habe, konnte ich bereitszusammenstellen. Ein guter Hinweis auf einen besonders starken Deal sind auch die Verkaufszahlen.

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Wenn ein Black-Friday-Preis zuletzt 10.000 oder mehr Kunden zum Kauf animieren konnte, dann ist es in aller Regel ein Angebot, das sich lohnt. Dies trifft auf alle nachfolgenden Amazon-Deals zu.bringt Stadt-Land-Fluss auf den Tisch. Ein App fungiert als Spielleiter. Reihum suchen die Mistreiter zu wechselnden Kategorien passende Begriffe, bevor die Zeit abläuft.