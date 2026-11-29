Die Logitech-Tastatur MX Keys S ist der perfekte Begleiter für mein Home-Office.

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Wer auf der Suche nach einer hochwertigen und komfortablen Tastatur für das Homeoffice oder den privaten Schreibtisch ist, sollte sich dieses Angebot bei Amazon genauer ansehen. Der Versandriese bietet die kabellose Logitech MX Keys S zum Prime Day. Damit liegt der Preis satte 55 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 119,99 Euro. Verkauft und versandt wird die Tastatur im deutschen QWERTZ-Layout direkt von Amazon (Die Logitech MX Keys S zeichnet sich durch ihr schlankes Low-Profile-Design aus.

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Die Tasten sind leicht nach innen gewölbt, was sich an die Form der Fingerspitzen anpasst und für ein schnelles, leises und sehr präzises Tipperlebnis sorgt. Ein echtes Highlight ist die intelligente Hintergrundbeleuchtung: Sie schaltet sich automatisch ein, sobald sich eure Hände der Tastatur nähern, und passt ihre Helligkeit selbstständig an die Umgebungsbeleuchtung an. Über die Logi Options+ App lassen sich zudem zeitsparende Smart Actions anlegen, um wiederkehrende Aufgaben mit nur einem Klick zu automatisieren.