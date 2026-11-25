Kleines Kraftwerk bietet das Quattro XL mit Solarbank 3 Pro für 1.199 Euro an. Vier Module liefern 2.000 Wp, der Speicher fasst rund 2,7 kWh. #werbung

Gut 5 kWh Speicher, wie sie die aktuelle Solarbank 4 Pro in der Basiskonfiguration bietet, sind beim Balkonkraftwerk schon eine Ansage. Wer nach Sonnenuntergang etwa Kühlschrank, Router und Beleuchtung mit eigenem Solarstrom versorgen will, kann aber auch mit rund 2,7 kWh gut auskommen.

Beim deutschen Balkonkraftwerkexperten Kleines Kraftwerk macht das zur Black Week einen Unterschied von 400 Euro. Die Rede ist vom Quattro XL mit Anker Solix Solarbank 3 Pro und vier 500-Wp-Modulen. Sollte der Speicher irgendwann zu knapp werden, lässt er sich mit BP2700-Zusatzakkus auf bis zu 16,12 kWh aufrüsten. Laut Anker ist die Solarbank 3 Pro aber auch mit dem größeren BP5000-Erweiterungsakku der Solarbank 4 Pro kompatibel.des Herstellers Sunpro ins Set.

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Jedes liefert nominell 500 Wp, misst rund 1,96 mal 1,13 Meter und wiegt 26,6 Kilogramm. Für alle vier Module sind damit knapp neun Quadratmeter reine Modulfläche einzuplanen. Die müssen sich keineswegs am Balkongeländer finden. Die Module lassen sich auch auf dem Flachdach der Garage aufstellen, aufs Schrägdach montieren, an die Wand schrauben oder schlicht in den Garten stellen.

Passende Halterungen aus deutscher Fertigung hat Kleines Kraftwerk dankenswerterweise im Sortiment. Optisch fallen die Panels durch ihre schwarz eloxierten Rahmen auf. Dank bifazialer Bauweise können auch die Rückseiten Strom erzeugen, wenn etwa ein heller Untergrund genügend Licht zurückwirft. An der Solarbank stehen praktischerweise vier separate MPP-Tracker zur Verfügung.

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So lässt sich jedes Modul einzeln regeln, wenn beispielsweise eines zeitweise im Schatten liegt. Für die Speichergröße kommt es darauf an, wie viel Solarstrom tagsüber übrig bleibt und wie viel davon sich abends und nachts verbrauchen lässt. Wer einen größeren Akku an vielen Tagen nur teilweise füllen oder über Nacht kaum leeren würde, hat von der zusätzlichen Kapazität entsprechend wenig. Die Solarbank 3 Pro startet mit 2,688 kWh Nennkapazität.

Zeigt sich im Alltag, dass tagsüber regelmäßig Solarstrom übrig bleibt und der Akku abends früh leer ist, lässt sich ein BP2700-Erweiterungsakku immer noch nachrüsten, wenn das Geld wieder etwas lockerer sitzt. Damit steigt die Kapazität auf rund 5,37 kWh.von rund 2,7 auf 5,38 kWh. Wer den neueren BP5000 der Solarbank 4 Pro nachrüstet, legt mit einem einzigen Zusatzakku gut 5 kWh drauf und kommt insgesamt auf 7,71 kWh.

Damit bietet die Solarbank 3 Pro mit einem BP5000 sogar rund 2,7 kWh mehr als die Solarbank 4 Pro in der Basisausstattung. Auch die dritte Generation bringt den Wechselrichter bereits mit. Ein Smart Meter gehört ebenfalls zum Set. Es misst den Strombezug am Hausanschluss, damit die Solarbank ihre Abgabe an den aktuellen Bedarf anpassen kann.

Einbauen lassen muss man es sich von einem Elektriker. Der Akku lässt sich außerdem aus dem Netz laden, etwa in günstigen Stunden eines dynamischen Tarifs. Bei einem Stromausfall versorgt die separate Notstromsteckdose direkt angeschlossene Geräte laut Anker mit bis zu 1.200 Watt. Die Solarbank 4 Pro schafft am Notstromausgang bis zu 2.500 Watt.

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Für den Kühlschrank und wichtige Elektronik wie den Router dürften die 1.200 Watt der Solarbank 3 Pro aber langen. Schweres Gerät betreibt man ja normalerweise nicht im Notfall. Für das Set aus Anker Solix Solarbank 3 Pro und vier bifazialen Markenmodulen stehen 1.199 Euro zuzüglich Versand auf derDie Ziegeldachhalterung aus deutscher Fertigung kostet nur 158 Euro extra. Für Flachdach, Gitterbalkon, Wand oder Garten sind es jeweils 196 Euro.

Auch Zusatzspeicher lassen sich direkt mitbestellen. Wer von Anfang an gut 5 kWh speichern will, bekommt das Quattro XL mit Anker Solix Solarbank 4 Pro fürEbenfalls im Angebot ist das Quattro ABC mit AIKO-Neostar-Modulen. Die vier Module kommen zusammen auf 1.920 Wp. Als Speicher dient auch hier die Solarbank 4 Pro.

Der Händler listet das Set inzwischen fürfinden sich ansonsten noch viele weitere Sets mit und ohne Speicher sowie Varianten mit flexiblen Modulen. Obacht: Preis und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern.als für das Quattro XL mit Solarbank 4 Pro. Die Solarbank 3 Pro lässt sich mit Zusatzakkus auf bis zuzusammen und hat als Vertriebspartner eigene Erfahrungen zur Entwicklung beigesteuert. Auch beim Versand heben sich die Niedersachsen ab.

Die Solarmodule werden auf stabilen Tipi-Gestellen palettiert und transportsicher verpackt. So erreichen sie den Empfänger unbeschädigt. BeiVier Glas-Glas-Module, ein Smart Meter und rund 2,7 kWh Speicher kosten bei Kleines Kraftwerk 400 Euro weniger als das Quattro XL mit Solarbank 4 Pro. Beide gibt es zum Black-Friday-Preis.