Drei Jahre war Marius Gersbeck nur Ersatzmann, Sonnabend (13 Uhr) macht er sein erstes Hertha-Spiel gegen seinen Ex-Klub Karlsruher SC.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Torwart Marius Gersbeck musste über drei Jahre warten, bis er die Nummer 1 im Tor von Hertha BSC wurde.

Jetzt macht er Sonnabend sein erstes Spiel gegen seinen Ex-Klub Karlsruher SC. So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen Torwart Marius Gersbeck ist der Junge aus der Ostkurve und in dieser Saison der Rückhalt des Zweitliga-Spitzenreiters . Davor hütete er das Tor des Karlsruher SC. Nun ist es für ihn endlich so weit, am Sonnabend kommt sein früherer Klub ins Olympiastadion. 41 Monate hat Gersbeck auf dieses Spiel gewartet.

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Die Fans von Hertha und dem KSC sind seit 50 Jahren befreundet. Zum Jubiläum gibt es ein gemeinsames Shirt, für das Werbefoto trägt es Marius Gersbeck. Für ihn ist das kein gewöhnliches Bild, das Trikot steht für sein Leben. Eines fehlt darin noch: ein Spiel gegen den KSC im Hertha-Tor.