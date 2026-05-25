Das 41. Pfingsttreffen des Vereins 'Freunde alter Motorfahrzeuge' lockte zahlreiche Besucher an, die sich die Vielfalt alter Motorfahrzeuge ansehen konnten.

Beim 41. Pfingsttreffen des Verein s 'Freunde alter Motorfahrzeuge' wurden Maximilianstraße und Marienplatz zum Großparkplatz für rollende Schätze aus Chrom und Blech der Jahre 1910 bis 1980.

Die Veranstaltung, die jährlich stattfindet, lockte wieder zahlreiche Besucher an, die sich die Vielfalt alter Motorfahrzeuge ansehen konnten. Von alten Motorrädern über antike Autos bis hin zu Lastwagen und Bussen waren alle Arten von Fahrzeugen vertreten. Die Besucher konnten sich nicht nur die Fahrzeuge ansehen, sondern auch teilnehmen an verschiedenen Aktivitäten wie Fahrzeugführungen, Fahrzeugverkäufen und Fahrzeugrennen. Die Veranstaltung war auch ein wichtiger Anlass für die Mitglieder des Vereins, sich zu treffen und gemeinsam ihre Leidenschaft für alte Motorfahrzeuge zu teilen.

Der Verein 'Freunde alter Motorfahrzeuge' ist ein wichtiger Teil der lokalen Kultur und bietet seinen Mitgliedern eine Plattform, um ihre Liebe zu alten Motorfahrzeugen zu teilen und zu vertiefen. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und zeigte einmal mehr die Vielfalt und die Leidenschaft der Mitglieder des Vereins





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