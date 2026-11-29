Auf Steam ist eines der besten Open-World-Adventures der letzten Jahre stark reduziert zu haben. Für wenig Geld bekommt ihr bis zu 200+ Stunden und...

Auf Steam ist eines der besten Open-World-Adventures der letzten Jahre stark reduziert zu haben. Für wenig Geld bekommt ihr bis zu 200+ Stunden und eine hochgelobte Story in einer großen, offenen Welt.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Es ist kein unbekanntes Spiel: Der Open-World-Blockbuster Red Dead Redemption 2 ist 2018 erschienen und hat seinerzeit alle möglichen Preise in der Gaming-Welt eingeheimst.

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Das Spiel ist natürlich noch heute fantastisch, und auf Steam gibt es die Standard-Edition von RDR2 jetzt mit einem Rabatt von 75 Prozent. Damit kostet das Spiel nur 14,99 Euro anstatt 59,99 Euro . Entwickelt wurde Red Dead Redemption 2 vom Studio Rockstar Games, das für Blockbuster-Größen wie die Grand-Theft-Auto-Reihe oder eben Red Dead Redemption berühmt ist.