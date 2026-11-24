Bis zu 450 °C für Pizza wie beim Italiener: Der Unold Luigi bringt Hochtemperatur-Backen in die Küche und kostet jetzt nur 139,99 Euro. #werbung

gehört für viele zu den beliebtesten Gerichten. Doch wer schon einmal versucht hat, eine klassische neapolitanische Pizza im heimischen Backofen zuzubereiten, kennt das Problem. Während der Belag längst fertig ist, fehlt dem Boden oft die gewünschte Knusprigkeit und dem Rand die typische luftige Struktur.

Der Grund liegt häufig bei derund soll damit Pizzeria-Ergebnisse auch in der eigenen Küche ermöglichen – ohne Gas, Holz oder Garten. Besonders interessant wird das Gerät durch den aktuellen Cyberdeal: BeiCordierit-Pizzastein mit 32 × 32 Zentimetern können Pizzen besonders schnell gebacken werden. Bei entsprechender Temperatur und passendem Teig soll eine Pizza bereits nach rund zwei Minuten fertig sein.bereit, darunter spezielle Einstellungen für neapolitanische Pizza, New York Style, dünne Pizza und Tiefkühlpizza.

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Über das intuitive Bedienfeld lassen sich Temperatur und Backzeit anpassen. Ein Sichtfenster und die Innenbeleuchtung ermöglichen es, den Backvorgang zu beobachten. Mehr als nur Pizza: Was bietet der Unold Luigi?oder andere Gerichte lassen sich bei entsprechend angepasster Temperatur zubereiten. Praktisch ist dabei, dass der Luigi für die Verwendung in, eine doppelverglaste Tür mit Cool-Touch-Griff und ein Timer mit bis zu 60 Minuten Laufzeit.

Der Pizzastein lässt sich herausnehmen. Ein Rezeptheft und die Bedienungsanleitung liegen ebenfalls bei, ein Pizzaschieber gehört dagegen nicht zum Lieferumfang. Wer regelmäßig selbst Pizza backt, profitiert besonders von den hohen Temperaturen des Unold Luigi. Doch auch für Tiefkühlpizza, Flammkuchen und andere Spezialitäten bietet der Ofen passende Einstellungen.

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Wer nur gelegentlich eine Pizza aufbackt, braucht zwar nicht unbedingt ein zusätzliches Küchengerät, doch gerade für gemeinsame Pizzaabende mit Freunden oder der Familie, etwa an Geburtstagen oder Silvester, kann der Luigi aber zum echten Highlight werden. Schließlich kann sich jeder seine Pizza nach eigenen Vorlieben belegen und in wenigen Minuten frisch backen lassen.

Wer regelmäßig Pizza selbst macht und mit den Ergebnissen aus dem normalen Backofen nicht zufrieden ist, bekommt mit dem Unold Luigi einen interessanten Einstieg in die Welt derniedriger. Wer sich, gerade mit Blick auf Weihnachten und Silvester, ohnehin einen eigenen Pizzaofen anschaffen möchte, erhält hier somit ein ordentlich ausgestatteteswurde 1998 in Dresden als Onlinehändler für Apple-Produkte gegründet. Heute umfasst das Sortiment unter anderem Computer, Notebooks, PC-Hardware, Gaming-Produkte, Smartphones, Fernseher, Smart-Home-Technik und Haushaltsgeräte.

Neben dem Onlineshop betreibt Cyberport eigene Stores in Deutschland und Österreich. Knuspriger Boden, luftiger Rand und bis zu 450 °C: Der elektrische Pizzaofen Unold Luigi bringt Pizzeria-Temperaturen in die eigene Küche. Im Cyberdeal gibt es ihn für nur 139,99 Euro inklusive Pizzastein.