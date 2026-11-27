Der Kreistag hat endgültig entschieden: Die Belegschaft des Mathilden-Hospitals soll durch die Kreiskliniken übernommen werden.

Der Kreistag hat endgültig entschieden: Die Belegschaft des Mathilden-Hospitals soll durch die Kreiskliniken übernommen werden. Nach Verwaltungsrat und Kreisausschuss stimmt nun auch der Kreistag für eine Übernahme der 450 Beschäftigten des Mathilden-Hospitals durch die Kreisklinken Herford-Bünde .

Die Personalübernahme wurde heute einstimmig zum 1. Februar 2027 beschlossen. Der Standort des Mathilden-Hospitals wird aber nicht weiter betrieben. Die Mitarbeiter werden woanders eingesetzt.

Advertisement

Advertisement

"Wenn wir die Stärken und die Kompetenz der Beschäftigten beider Häuser zusammenführen, können wir eine hervorragende medizinische Versorgung gestalten, auf die sich die Menschen in unserem Kreis verlassen können. "Die Katholische Hospitalvereinigung Ostwestfalen hatte bereits 2024 überlegt, das Mathilden-Hospital abzustoßen. Auch weitere Krankenhäuser der Hospitalvereinigung waren von Schließungen betroffen. DerDie gute Nachricht jetzt: Die Zukunft der Beschäftigten des Mathilden-Hospitals ist gesichert.