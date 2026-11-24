Die Partnachklamm zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen in Garmisch-Partenkirchen. Wegen des großen Andrangs und steigender Kosten wird der Eintritt künftig neu geregelt.

Die Partnachklamm zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen in Garmisch-Partenkirchen. Wegen des großen Andrangs und steigender Kosten wird der Eintritt künftig neu geregelt.in Garmisch-Partenkirchen steuert auf einen Besucherrekord zu: In diesem Jahr haben bereits rund 490.000 Menschen das Naturdenkmal besucht.

Damit dürfte die Marke von 500.000 Gästen erstmals überschritten werden. Aufgrund des großen Andrangs kommt es in der engen Schlucht regelmäßig zu langen Warteschlangen. Partnachklamm verteuert Eintritt auf 15 Euro: Für Einheimische wird der Besuch dagegen günstiger Auswärtige Erwachsene ohne Gästekarte zahlen dann 15 Euro statt wie bisher 10 Euro Eintritt.

Also read Kandidaten bei „Das große Promi-Büßen“ 2026: Wer ist dabei?

Für Einheimische wird der Besuch dagegen günstiger: Sie zahlen künftig 6 Euro, Jugendliche aus Garmisch-Partenkirchen nur 1 Euro.begründet den Rabatt für Einheimische damit, dass diese die Infrastruktur bereits über ihre Steuern mitfinanzieren und als wichtige Botschafter der Region gelten. Der zuständige Ausschuss stimmte der neuen Preisstruktur einstimmig zu. Zusätzlich sollen künftig Souvenirs mit dem Partnachklamm-Logo angeboten werden und es sollen weitere Zahlungsmöglichkeiten geschaffen werden. Alpen .

Von unberührter Naturidylle ist dort kaum noch etwas zu spüren. Selbst in der Partnachklamm gibt es inzwischen Drehtüren, um die von Touristen überfüllten Wanderwege zu regulieren.wächst stetig.

Advertisement

Mit rund 32,4 Millionen im Zeitraum Januar bis September 2026 überstieg die Gästezahl die Werte aus dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 2,8 Prozent, wie dasDie Zahl der Gäste aus dem Inland wuchs um 3,7 Prozent auf rund 3,2 Millionen, die Übernachtungen inländischer Gäste erhöhten sich im Vergleich zum September 2025 um 3,5 Prozent auf 8,4 Millionen. Etwas niedriger fielen die Steigerungen bei den ausländischen Gästen aus.

Knapp eine Million internationale Gäste reisten im September 2026 nach Bayern und übernachteten 2,1 Millionen Mal. Das entspricht einem Plus von 2,5 Prozent bei den Ankünften und 1,6 Prozent bei den Übernachtungen.