Die San Francisco 49ers dominieren die Minnesota Vikings in Estadio Azteca klar mit 35:10. Sam Darnold und die Defense der Vikings blieben chancenlos bei einer starken Leistung der Offensive.

Die San Francisco 49er zeigten in Week 11 der National Football League eine klare Machtdemonstration, als sie die Minnesota Vikings in Mexico City mit 35:10 besiegt haben. Das traditionelle Spiel im Estadio Azteca verwandelte sich schnell in einseitiges Drama, da die offensive Stärke der 49ers die bis dato beste Verteidigung der Liga überrollte. Die Vikings blieben auf beiden Seiten des Balls chancenlos und konnten gegen den Druck der Gäste aus Kalifornien keine Entgegnung finden.

Offensive Dominanz im Estadio Azteca

Die 49ers kontrollierten den Spielverlauf von der ersten Minute an, wobei ihre explosive Offensive die entscheidenden Akzente setzte. Die defensive Linie der Vikings geriet unter enormen Druck, was zu mehreren schnellen Punkten für die Gastgeber führte. Drei Touchdown-Pässe gelang den 49ers bereits in der ersten Halbzeit, wobei sie in drei der ersten vier Angriffssequenzen direkt in die Endzone liefen. Diese rasante Effizienz schockierte die Gegenspieler und legte den Grundstein für den hohen Vorsprung.

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Sam Darnold stand im Mittelpunkt dieser offensiven Prachtentfaltung. Der Quarterback der 49ers zeigte eine statistisch herausragende Performance, indem er 21 seiner 26 Pässe für insgesamt 255 Yards Raumgewinn vollendete. Sein Passer Rating betrug einen beeindruckenden Wert von 146,0. Diese Leistung ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass die Defense der Vikings vor dem Spiel im Schnitt lediglich ein gegnerisches Rating von 69,5 zugelassen hatte. Darnold übertraf diesen vorgegebenen Wert um mehr als das Doppelte.

Spielzug-Wende und historischer Pick-Six

Einen folgenschweren Fehler auf Seiten der Minnesota Vikings leistete sich Quarterback Sam Darnold, der eine Interception warf, die von Ji'Ayir Brown direkt in die Endzone der 49ers zurückgetragen wurde. Dieser sogenannte Pick-Six ermöglichte es San Francisco, den Abstand weiter zu vergrößern. Nach diesem spektakulären Spielzug gingen die 49ers mit einer komfortablen 28:10-Führung in die Halbzeitpause.

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Sam Darnold sorgte in diesem Zusammenhang für ein kuriose Novum in der Geschichte der NFL. Er ist der erste Spieler, dem es gelang, innerhalb einer einzigen Saison für zwei verschiedene Teams jeweils einen Pick-Six gegen denselben Gegner zu werfen. Vor seinem Wechsel zurück nach Minnesota hatte er bereits bei einem Einsatz für die Las Vegas Raiders eine Interception gegen San Francisco geworfen, die ebenfalls direkt in einen Touchdown umgewandelt wurde. Dieses doppelte Unglück gegen denselben Kontrahenten unterstreicht die besondere Dynamik dieses Duells.

Abschluss und statistische Einordnung

Auch nach dem Seitenwechsel deutete nichts darauf hin, dass die Minnesota Vikings noch eine Aufholjagd starten könnten. San Francisco setzte den Schlusspunkt mit einem beeindruckenden Angriff über 98 Yards Raumgewinn. Während von den Tribünen bereits laute MVP-Rufe für Sam Darnold zu hören waren, vollendete Running Back Christian McCaffrey diesen Drive mit einem Sechs-Yard-Lauf in die Endzone. Der Stand von 35:10 zu Beginn des Schlussviertels blieb bis zum finalen Pfiff bestehen.

Die Bilanz der Mannschaften nach diesem Spiel fällt unterschiedlich aus. Die Minnesota Vikings stehen nun mit einer Rekordbilanz von 7:3 da und müssen die Niederlage verarbeitet. Die San Francisco 49ers untermauerten mit ihrem neunten Sieg im zehnten Saisonspiel eindrucksvoll ihre Ambitionen in dieser Saison. Die klare Dominanz in Mexico City zeigt, dass die Offensive der 49ers eine der gefährlichsten Kräfte in der aktuellen NFL-Saison darstellt.