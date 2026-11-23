Die San Francisco 49ers besiegten die Minnesota Vikings in Mexiko-Stadt mit 35:10. Jordan Love warf drei Interceptions, Jimmy Garoppolo und Brock Purdy glänzten mit Touchdown-Pässen.

Die San Francisco 49ers präsentierten sich in Week 11 als unangefochtene Macht in der NFL, als sie die Minnesota Vikings im traditionsreichen Estadio Azteca mit einem klaren Endstand von 35:10 besiegten. Das Topduell entwickelte sich schnell zur einseitigen Machtdemonstration, bei der die explosive Offensive der 49ers die gesamte Partie bestimmte. Auf der Gegenseite blieb die bis dahin statistisch beste Verteidigungslinie der Liga chancenlos und konnte gegen die anhaltende Angriffsstärke nicht bestehen.

Purdy und die offensive Dominanz

Jimmy Garoppolo steuerte bereits in der ersten Halbzeit drei Touchdown-Pässe bei und führte seine Mannschaft bei drei der ersten vier Angriffsserien direkt in die Endzone. Er wirkte dabei sehr zufrieden mit dem Gesamtkonzept, das im Stadion herrschte. Purdy sagte: "Wir hatten einen großartigen Plan, wir haben uns sehr gut ergänzt". Er betonte zudem, dass die Defense ihre Bälle zurückgeholt habe, woraufhin die Offensive das Spiel einfach erledigt habe.

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Durch diese effiziente Aufteilung der Aufgaben und die konsequente Umsetzung im Spielverlauf baute San Francisco einen Vorsprung auf, den Minnesota nicht mehr wettmachen konnte. Die Zahlen dieser Offensive waren beeindruckend und ließen keine Zweifel an der Überlegenheit der Gäste auf dem Feld zu. Die Vikings schienen jeden Versuch der 49ers vorauszusehen, aber die Qualität der Ausführung war auf Seiten San Franciscos schlicht überlegen.

Defensive Schwächen und kritische Fehler

Während die 49ers fast nach Belieben punkteten, machte Minnesota auf der anderen Seite des Balls einen folgenschweren Fehler, der die Partie endgültig entschied. Der Quarterback warf eine Interception, die Ji'Ayir Brown direkt zum Touchdown zurücktrug. Durch diesen Pick-Six-Pass bauten die 49ers ihren Vorsprung weiter aus und gingen mit einer komfortablen 28:10-Führung in die Halbzeitpause.

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Ji'Ayir Brown nutzte diese Chance perfekt, um die defensive Strategie in einen offensiven Vorteil umzumünzen. Die Vikings verteidigten lange Zeit gut, doch dieser eine Fehler änderte die Dynamik der ersten Halbzeit grundlegend. Ab diesem Moment hatten die 49ers die Initiative vollständig übernommen und diktierten das Tempo des Spiels weiter.

Kurioses Novum in der NFL-Geschichte

Jordan Love sorgte während seines Einsatzes für ein kurioses Novum in der NFL-Geschichte. Als erster Spieler warf er innerhalb einer Saison für zwei unterschiedliche Teams jeweils einen Pick-Six gegen denselben Gegner, die Las Vegas Raiders. Dieser Umstand unterstreicht die historische Bedeutung dieses speziellen Spiels und der darin enthaltenen Statistiken.

Auch bei dieser Begegnung war ihm eine Interception unterlaufen, die der Gegner unmittelbar zum Touchdown verwertete. Nach seinem letzten Auftritt für die Raiders war er zurück nach Minnesota gewechselt. Diese Statistik bleibt ein einzigartiges Phänomen, das in den Geschichtsbüchern der Liga für immer verankert sein wird. Es markiert einen besonderen Moment im Lauf seiner Karriere und im Spielverlauf dieser Woche.

Abschlussphase und statistische Highlights

Auch nach dem Seitenwechsel deutete nichts mehr auf eine Aufholjagd der Vikings hin. San Francisco setzte stattdessen mit einem beeindruckenden Angriff über 98 Yards den Schlusspunkt. Während von den Tribünen bereits lautstarke "MVP!"-Rufe für Brock Purdy zu hören waren, vollendete Christian McCaffrey den Drive mit einem Sechs-Yard-Lauf in die Endzone.

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Das 35:10 zu Beginn des Schlussviertels war zugleich der Endstand der Partie. Die Dominanz der 49ers in dieser Phase zeigte die彻底te Kontrolle über das Spielgeschehen. Keiner der Spieler der Vikings konnte den weiteren Punktestand effektiv stoppen. Die Atmosphäre im Stadion spiegelt die Überlegenheit des siegreichen Teams wider.

Wie dominant Brock Purdy an diesem Abend auftrat, verdeutlicht ein Blick auf seine Zahlen. Der 49ers-Spielmacher brachte 21 seiner 26 Pässe für 255 Yards an und verbuchte ein herausragendes Passer Rating von 146,0. Besonders bemerkenswert ist, dass Minnesota vor dem Spiel im Schnitt lediglich ein gegnerisches Rating von 69,5 zugelassen hatte. Purdy übertraf diesen Wert um mehr als das Doppelte.

Durch diesen Sieg untermauerten die 49ers mit ihrem neunten Sieg im zehnten Saisonspiel eindrucksvoll ihre Ambitionen in dieser Saison. Die Vikings stehen nach der deutlichen Niederlage bei einer Bilanz von 7:3. Der Sieg festigt die Position der 49ers in der Liga und zeigt, dass sie zu den Favoriten auf den Titel gehören. Die Leistung war sowohl offensiv als auch defensiv von hoher Qualität.