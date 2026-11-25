San Francisco 49ers gegen Seattle Seahawks: Alle Infos zur NFL-Übertragung am Sonntag bei RTL und auf RTL+.

Die San Francisco 49ers empfangen Super-Bowl-Sieger Seattle Seahawks zum Division-Duell. Beide Teams treffen in Woche 12 der NFL -Saison 2026 im Levi’s Stadium aufeinander. Das Duell seht ihr am Sonntag live im Free-TV bei RTL und Livestream auf RTL +.

In Woche 12 der NFL-Saison 2026 stehen sich zwei Teams gegenüber, die in der NFC West um die Vorherrschaft kämpfen. Wer die Partie verfolgen will, schaltet den Das NFL-Spiel San Francisco 49ers gegen Seattle Seahawks steigt am Sonntag, 29. November 2026. Kickoff im Levi’s Stadium in Santa Clara ist umdeutscher Zeit.

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Die Partie wird live im Free-TV bei RTL übertragen. Parallel zur TV-Übertragung zeigt RTL das Spiel San Francisco 49ers gegen Seattle SeahawksDie San Francisco 49ers gehen als Gastgeber in das Duell im Levi’s Stadium. Das Team aus Santa Clara will vor heimischem Publikum zeigen, dass es in der laufenden NFL-Saison 2026 die Oberhand in der Division behalten kann. Die Seattle Seahawks reisen mit dem Ziel an, wichtige Punkte im Kampf um die Platzierungen in der NFC West einzufahren.

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Für beide Mannschaften geht es in diesem Aufeinandertreffen darum, die Weichen für den weiteren Saisonverlauf zu stellen und sich in der intensiven NFL-Spielzeit 2026 zu behaupten. Wer als Sieger aus diesem direkten Vergleich hervorgeht, verschafft sich eine verbesserte Ausgangslage für die kommenden Spieltage. Mit San Francisco 49ers gegen Seattle Seahawks zeigt RTL ein Top-Spiel aus der NFL-Saison 2026 am Sonntagabend. Die Übertragung der Begegnung läuft wie gewohnt im Free-TV bei RTL und parallel im