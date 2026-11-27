4K und 120 Hertz: JMGO reduziert seine neuen High-End-Beamer
Kinofilme, Fußball und Videospiele auf der ganz großen Leinwand: Zum Black Friday senkt JMGO die Preise seiner neuen 4K-Laserbeamer spürbar. Lohnt sich das?
Kinofilme, Fußball und Videospiele auf der ganz großen Leinwand: Zum Black Friday senkt JMGO die Preise seiner neuen 4K-Laserbeamer Iris Ultra und Iris Ultra Max spürbar.
Lohnt sich das? Ein Fernseher mit 100 Zoll ist schon eine imposante Erscheinung. Doch echte Cineasten fragen sich: warum bei 2,50 Metern Bilddiagonale aufhören? Mit den neuen Laserbeamern der Iris-Serie bringt JMGO nicht nur Bilddiagonalen von bis zu 300 Zoll ins Wohnzimmer, sondern auch eine Technik, die bislang vor allem bei Fernsehern und Gaming-Monitoren zu finden war: 4K-Auflösung mit 120 Hertz.
Zum Black Friday gibt es beide Modelle günstiger. Wir prüfen, was die Geräte können – und ob sich der Deal lohnt.bis zu 120. Das dürfte insbesondere Konsolenspieler und PC-Gamer interessieren. Dank variabler Bildwiederholrate kann der Projektor seine Bildfrequenz an die Bildausgabe kompatibler Spiele anpassen.
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