Mehr als 5.000 Menschen erhielten 2025 in Sachsen den deutschen Pass – viel mehr als im Vorjahr. Im Landtag feiern am Wochenende rund 200 Neu-Eingebürgerte.

Mehr als 5.000 Menschen erhielten 2025 in Sachsen den deutschen Pass – viel mehr als im Vorjahr. Im Landtag feiern am Wochenende rund 200 Neu-Eingebürgerte.

Dresden - Die Zahl der Einbürgerungen in Sachsen ist im Vorjahr erneut im Jahresvergleich gestiegen. Im Jahr 2025 erhielten nach Angaben der Landesdirektion Sachsen 5.195 Menschen den deutschen Pass. Im Jahr davor waren es 4.408 Menschen. An diesem Samstag werden etwa 200 neu eingebürgerte Menschen auf dem Einbürgerungsfest im Landtag erwartet.

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"Die Einbürgerung ist ein besonderer Moment. Er bringt Zugehörigkeit und gesellschaftliche Teilhabe zum Ausdruck", sagte der sächsische Integrationsbeauftragte Martin Modschiedler . Er heiße die neuen sächsischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger herzlich willkommen und gratuliere ihnen zu diesem wichtigen Schritt. Während der Feststunde wollen drei Menschen mit Einwanderungsgeschichte über ihre Beweggründe zur Einbürgerung und zu ihren persönlichen Erfahrungen berichten.