5 Anime für Singles am Valentinstag

Valentinstag steht vor der Tür und viele Pärchen zieht es in romantische Restaurants. Doch was ist mit Singles, die keinen Kitsch mögen oder einfach mal keinen Anime mit Happy End sehen wollen? MeinMMO stellt 5 Animes vor, die garantiert keine Beziehungstrubel bieten.

Valentinstag steht wieder vor der Tür und viele Pärchen zieht es in schicke Restaurants mit romantischen Abenden. Solltet ihr dagegen Single sein, keinen Bock auf Kitsch haben oder einfach nur ein großer Anime-Fan ohne Hang zu Romantik sein, können wir euch 5 Animes empfehlen, bei denen ihr garantiert keinen überglücklichen Beziehungen begegnen werdet. Diese Liste basiert auf subjektivem Empfinden und steht in keiner Weise dazu, wie sie auf diversen Plattformen bewertet wurden.

Solltet ihr weitere Vorschläge für diese Liste haben, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren nennen!\Ein erfolgreicher Manga unterscheidet sich von Dragon Ball und Naruto, weil der Schöpfer keinen Superhelden wollte. Yukiteru Amano führt auf seinem Handy ein Tagebuch. Er ist schüchtern und hat einen imaginären Freund: Deus Ex Machina, der Gott von Raum und Zeit. Eines Tages stellt Yukiteru jedoch fest, dass viele Ereignisse schon im Vorfeld auf seinem Handy angezeigt werden, wodurch er in die Zukunft sehen kann. Er wird zusammen mit 10 anderen Teilnehmern in ein Überlebensspiel gezogen, die allesamt ein besonderes Tagebuch führen. Der Sieger dieses Spiels darf der Nachfolger von Deus Ex Machina werden. Während der Spiele tut sich er sich mit Klassenkameradin Yuno Gasai zusammen. Obwohl Yuno und Yukiteru wie ein Pärchen wirken, handelt es sich dabei um alles andere als eine gesunde Beziehung. Yuno ist besessen von Yukiteru, stalkt ihn und will jedes Mädchen töten, das ihr Konkurrenz machen könnte. Es gibt nur wenige romantische Szenen zwischen den beiden.\Yukiteru ist sich nämlich bewusst, dass Yuno mental nicht ganz gesund ist. Andersrum: Wer würde sich keine Freundin wünschen, die alles für einen tut. Also, wirklich, alles





