5 geniale Tipps: Wohnung warm halten ohne Heizung

Im Angesicht steigender Energiepreise ist es wichtiger denn je, Energie zu sparen. Doch gerade im Herbst und Winter kann es schwierig sein, die Wohnung warm zu halten, ohne die Heizung zu benutzen. Wir geben Ihnen 5 Tipps, wie Sie auch ohne Heizung warm bleiben können.

Viele Menschen blicken mit Sorge auf die nächste Heizkostenabrechnung. Angesichts der hohen Energiepreise ist Energiesparen wichtiger denn je. Doch gerade im Herbst und Winter, wenn es draußen wieder kühler wird, müssen wir wohl oder übel die Heizung anwerfen, um unsere Wohnung oder unser Haus warm zu halten. Es gibt jedoch Wege und Möglichkeiten, Räume zu heizen und gleichzeitig Energie zu sparen. Wir verraten Ihnen 5 geniale Tipps , wie Sie auch ohne Heizung warm bleiben können.

Zunächst können Sie sich daran gewöhnen, die Wohnungstemperatur generell zu verringern. Denn schon ein Grad weniger kann laut Experten einen signifikanten Unterschied im Energieverbrauch machen. Um die Wohnung warm zu halten, müssen Türen und Fenster dicht sein. Um das zu überprüfen, können Sie ein Blatt Papier zwischen den Fensterrahmen und das Fenster klemmen und das Fenster schließen. Lässt sich das Blatt Papier leicht herausziehen, sind die Fenster nicht dicht genug, erklärt die Energieberatung. Eine weitere Möglichkeit, die Wärme in der Wohnung zu halten, ist das Schließen von Rollos, Jalousien und Vorhängen. Auch sollten Sie das Lüften nicht vergessen. Stoßlüften ist dabei effizienter als das Fenster stundenlang zu kippen. Sie können auch andere Elektrogeräte in der Wohnung nutzen, um die Wohnung warmzuhalten. Wenn Sie zum Beispiel den Backofen benutzt haben, können Sie die Backofentür nach der Benutzung aufmachen, während er abkühlt. Dann strömt die Restwärme in die Wohnung. Kerzen können ebenfalls helfen, die Atmosphäre in Ihrer Wohnung wärmer zu gestalten. Die Wärme, die durch Kerzen entsteht, sollte nicht unterschätzt werden. Achten Sie jedoch darauf, nicht zu viele Kerzen anzuzünden, da eine hohe Rußkonzentration in der Luft nicht gesund ist. Sie können auch auf einen Teelichtofen zurückgreifen, der nochmal etwas mehr Wärme spendet. Teelichter sind eigentlich dazu da, um Teekannen oder Tassen warmzuhalten. Natürlich können Sie sich auch selbst wärmen, anstatt den Fokus nur auf die Raumtemperatur zu legen. Eine warme Decke oder gemütliche warme Kleidung sind ebenfalls hilfreich, um in Herbst und Winter nicht zu frieren. Weitere Tipps, um die Wohnung warmzuhalten, ohne sich zu frieren, finden Sie hier bei unseren Kolleginnen von bildderfrau.de. Achtung: Regelmäßiges Stoßlüften und Heizen ist dennoch enorm wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen. Wenn die Wohnung dauerhaft zu kalt ist, kondensiert die Feuchtigkeit an den Wänden und es entsteht Schimmel





gofeminin_de / 🏆 69. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Wärme Energiesparen Heizung Tipps Wohnung Energie

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kleine Wohnung einrichten: Hilfreiche Tipps und TrendsWer in einer kleinen Wohnung lebt, wird das kennen: Wenig Platz erfordert Kreativität, um Stauraum zu schaffen. Tipps für eine schöne, funktionale Einrich...

Weiterlesen »

Hundehaare entfernen: Die besten Tipps für eine haarfreie WohnungDieser Artikel bietet Tipps und Tricks zum Entfernen von Hundehaaren aus verschiedenen Oberflächen wie Auto, Decken, Sofa, Kleidung und mehr. Es werden verschiedene Methoden wie Bürsten, Klebeband und spezielle Produkte gezeigt, sowie Tipps zum Umgang mit Tierhaaren in der Wäsche.

Weiterlesen »

Erst die Heizung, jetzt dein Sparbuch: Immobilienfachwirt Stefan Dieter über die Sozialabgaben auf KapitalerträgeStefan Dieter (35), Immobilienfachwirt aus Frankfurt, ärgert sich über den Vorschlag der Grünen, auf Aktien oder Zinsgewinne Sozialabgaben zu erheben. Er erklärt im Interview, warum dieser Vorschlag für ihn und seine Altersgruppe problematisch ist und wie er sich selbst durch privates Sparen und Investitionen für die Zukunft absichert.

Weiterlesen »

Smarte Thermostate im Test: Wenn die Heizung auf Automatik läuftMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Heizung im AutoEine Reporterin, die auf einen Termin wartet, findet Trost in einem Auto und einer Wärmeweste eines Fremden. Eine Kolumne über Wärme, Freundlichkeit und die Ambivalenz von kurzen Begegnungen.

Weiterlesen »

Gas-Heizung abgedreht: Anwohner sollen in Obdachlosenheim DuschenMagdeburg – Die Kälte-Wut wächst mit jedem Tag. Jetzt sollen die betroffenen Mieter zum Duschen ins Obdachlosenheim und mit teurem Elektrostrom heizen

Weiterlesen »