Diese Romane gehören schon seit Jahrhunderten zu den größten Klassikern der Weltliteratur. Jede*r sollte sie mindestens einmal im Leben gelesen haben

Diese Romane gehören schon seit Jahrhunderten zu den größten Klassikern der Weltliteratur. Jede*r sollte sie mindestens einmal im Leben gelesen habenWer die Welt und tiefgründige Fragen über Liebe, Schuld, Tod und Macht verstehen möchte, der sollte mindestens einmal in seinem Leben diesegelesen haben.

Sie teleportieren uns nicht nur in neue Welten und bereiten uns beim Lesen durch ausgeklügelte Dialoge und spannende Figuren Freude, sondern erweitern auch unseren Horizont. Wer dieseliest, versteht besser, woher viele heutige Geschichten, Redewendungen und Ideen stammen. Und oft zeigt sich dabei, dass sich die Menschen und ihre Probleme über Jahrhunderte hinweg erstaunlich wenig verändert haben.erzählt Nick Carraway vom Sommer 1922 auf Long Island, wo sein geheimnisvoller, steinreicher Nachbar Jay Gatsby rauschende Partys feiert.

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Hinter dem Glamour steckt Gatsbys obsessive Hoffnung, seine frühere Liebe Daisy Buchanan zurückzugewinnen, die inzwischen mit dem wohlhabenden Tom verheiratet ist. Doch je näher Gatsby seinem Traum kommt, desto deutlicher zeigt sich, wie viel Täuschung und Fassade hinter seinem Reichtum und der glitzernden Welt der Oberschicht stecken.