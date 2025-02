5 Must-Have Accessoires für Gaming-Handhelds

Dieser Artikel listet 5 essentielle Accessoires für Gaming-Handhelds auf, die die Spielerfahrung verbessern und einige der bekannten Einschränkungen dieser Geräte überbrücken.

Ein tragbarer Gaming-PC bietet die Freiheit des Spielens ohne Anbindung an einen Schreibtisch. Doch viele Modelle leiden unter einer eher kurzen Akkulaufzeit , die bei anspruchsvollen Spielen schnell zum Ende kommt. Um diese Einschränkung zu überwinden, empfehle ich unbedingt ein zusätzliches Ladegerät, das an einem Ort platziert wird, an dem ihr gerne längere Spielsessions genießt. Stell sicher, dass das ausgewählte Ladegerät die Ladeleistung eures Handhelds unterstützt.

Neben einem Ladegerät ist eine Powerbank eine gute Investition für alle, die auch unterwegs spielen möchten. Eine Powerbank mit einer Kapazität von 5.000 mAh und einer Ladeleistung von 45 Watt ermöglicht es euch, die Akkulaufzeit eures Handhelds, zum Beispiel eines Steam Decks mit 5.200 mAh, zu verdoppeln. Es ist empfehlenswert, bekannte Hersteller oder Produkte mit exzellenten Bewertungen zu wählen.Je nach Spieleportfolio kann eine Speichererweiterung unabdingbar sein. 512 GB-Karten sind inzwischen erschwinglich und bieten ausreichend Platz für die meisten Spiele. Eine microSD-Karte mit einer hohen Hitzebeständigkeit ist ratsam, da diese in Gaming-Handhelds stark beansprucht werden. Die SanDisk Extreme Pro-Serie eignet sich besonders gut. USB-Docks sind ebenfalls nützlich, wenn ihr eure Handheld-Konsole an einen externen Bildschirm anschließen möchtet. Achten Sie bei der Auswahl auf die Kabellänge und die Kompatibilität mit euren Geräten. Weitere nützliche Zubehörteile sind externe Displays, die eure Handheld-Konsolen wie einen kleinen Fernseher zum Mitnehmen machen. Diese ermöglichen es euch, den Bildschirm zu duplizieren oder als zweiter Monitor zu verwenden





GameStar_de / 🏆 118. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Gaming-Handheld Accessoires Akkulaufzeit Speichererweiterung USB-Dock Externe Displays

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Handheld-Tierlist: Die bequemsten Gaming-HandheldsDie Autorin testet und vergleicht verschiedene Handhelds, um die bequemsten für langes Spielen zu ermitteln. Dabei legt sie Wert auf ergonomisches Design, Tastatur und Gewicht.

Weiterlesen »

RECARO Gaming schenkt zum Valentinstag: Gewinne einen zweiten Gaming-Sitz!RECARO Gaming macht das Valentinstagsgiftig für Paare und Gaming-Liebhaber! Bis zum Valentinstag könnt ihr beim Kauf eines RECARO Gaming Sitzes am Gewinnspiel teilnehmen und einen zweiten Gaming-Sitz gewinnen. Die Aktion bietet die Möglichkeit, mit einem hochwertigen und komfortablen Gaming-Sitz am Valentinstag zu beeindrucken. Weitere Informationen zum Gewinnspiel und den Teilnahmebedingungen findet ihr auf der RECARO Gaming Webseite.

Weiterlesen »

NZXT Gaming-Hardware: Ein Helden-Team für euren Gaming-AbendEin neuer Film von NZXT beleuchtet die wichtige Rolle der Gaming-Hardware für ein erfolgreiches Spielerlebnis. Die Hardware wird als Team von Helden dargestellt, jeder mit seinen einzigartigen Fähigkeiten, die zusammen für ein unvergessliches Erlebnis sorgen.

Weiterlesen »

nur mit mehr Power: Dieser Gaming-Handheld ist ein unterschätzter GeheimtippWenn ich an mobiles Gaming denke, denke ich nicht an klobige Laptops oder fummelige Handys, sondern an superkomfortable Gaming-Handhelds. Das neue...

Weiterlesen »

Xbox-Chef Phil Spencer: Handhelds und neue OffenheitMicrosoft's Gaming Chef Phil Spencer kündigt weitreichende Veränderungen für Xbox an. Er betont die Bedeutung von Innovation und einzigartigen Hardware-Features, ähnlich wie bei Handhelds. Xbox könnte den Weg von Nintendo einschlagen. Gleichzeitig deutet Spencer auf eine neue Offenheit hin, in der Xbox-Spiele auch auf PlayStation und Nintendo-Systemen erscheinen könnten.

Weiterlesen »

Microsoft-Chef sieht in der Xbox Series S »einen echten Vorteil« bei der Entwicklung eines HandheldsDass Studios für Xbox Series X und S Spiele entwickeln, könnte ein »echter Vorteil« für Microsofts Pläne für einen Gaming-Handheld werden.

Weiterlesen »