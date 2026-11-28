Du bist auf der Suche nach einem neuen Roman? Dann kommt hier der ultimative Buch-Tipp von Thalia: Dieses Buch wurde mit fünf Sternen bewertet!

Du bist auf der Suche nach einem neuen Roman? Dann kommt hier der ultimative Buch-Tipp von Thalia: Dieses Buch wurde mit fünf Sternen bewertet! Bei der Wahl unseres nächsten Buches hören wir gerne auf die Tipps von Freundinnen und Familie.

Schließlich kennen sie unseren Geschmack am besten. Doch auch die Bewertungen anderer Leserinnen können eine tolle Inspirationsquelle sein.

Advertisement

Advertisement

Schließlich entdeckt man so manchmal Geschichten, die man sonst vielleicht übersehen hätte. Ein gutes Beispiel ist dieser. Bei über 250 Bewertungen hat der Roman nicht nur die volle Punktzahl von 5 Sternen erreicht, sondern ist auch ein Spiegel-Bestseller.