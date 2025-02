5 Tage, 35 Stunden und ein neuer Lieblingsstrategie-Titel: Warum mich Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters begeistert

Ein Einblick in die Welt von Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters, ein rundenbasiertes Strategiespiel, das den Autor in seinen Bann gezogen hat. Der Text beschreibt die Herausforderungen, den Detailreichtum und die Atmosphäre des Spiels sowie die Eindrücke über die verschiedenen Klassen und die Möglichkeit zur Schiffsausbau.

Warhammer 40.000 : Chaos Gate - Daemonhunters ist ein rundenbasiertes, taktisches Strategiespiel , das mich in den letzten 5 Tagen für 35 Stunden in seinen Bann gezogen hat. Ähnlich wie XCOM zielt das Spiel darauf ab, in wiederholten Missionen Aufträge zu erfüllen, Belohnungen zu sammeln und schließlich eine neue Superkrankheit namens Daemonhunter auszubreiten. Obwohl ich mit Rundenstrategie -Spielen schon etwas vertraut bin, stellt mich Daemonhunters regelmäßig vor große Herausforderungen.

Selbst auf normalem Schwierigkeitsgrad scheitern meine sorgfältig geplanten Angriffe oft, weil unerwartete Gegner auftauchen. Das Spiel zwingt mich zum wiederholten „savescumming“, also zum Neustarten, wenn etwas nicht wie geplant läuft. Einige DLCs, die ich nutze, tragen ebenfalls zu dieser Herausforderung bei, indem sie extrem starke Einheiten einführen, die auf Maximalstufe beginnen. Aber genau diese Herausforderung macht das Spiel so fesselnd. Die detaillierten Kämpfe und die Atmosphäre des Warhammer-Universums lassen mich mich wie ein echter Space Marine fühlen. Ich kontrolliere Squads aus 4-5 Charakteren, die verschiedene Klassen und Fähigkeiten repräsentieren. Die Ausrüstung ist zwar begrenzt, doch die Möglichkeit, die Klassenkombinationen anzupassen, eröffnet diverse taktische Optionen. Neben den Missionen kann ich auch mein Schiff ausbauen und einen coolen Purificator sowie eine Inquisitorin als Berater rekrutieren. Selbst wenn das Spielprinzip nicht für jeden geeignet ist und man einige Zeit benötigt, um es zu meistern, ist der Lernprozess und die immerwährende Herausforderung faszinierend.





