Ein trainierter Po ist nicht nur ein optisches Ziel, sondern auch ein wichtiger Teil der Gesundheit. Hier sind 5 Übungen, um deinen Hintern in Form zu bringen und deine Gesundheit zu verbessern.

Will man seinen Hintern in Form bringen, gibt es im Fitness studio viele Möglichkeiten. Doch anstatt immer nur auf Klassiker wie die Beinpresse oder den Abduktorentrainer zu setzen, lohnt es sich, neue Übungen auszuprobieren.

Ein trainierter Po ist weitaus mehr als nur ein optisches Ziel. Er stabilisiert die Hüfte, schützt und stützt den unteren Rücken und kann die gesamte Körperhaltung verbessern. Da die Gesäßmuskeln durch viel Sitzen im Alltag oft nicht aktiviert werden, helfen gezielte Übungen dabei, diese Muskeln zu fordern und Abwechslung ins Training zu bringen. Starte im Vierfüßlerstand mit geradem Rücken und fest angespanntem Bauch.

Führe ein gestrecktes Bein in einem weiten Halbkreis kontrolliert über die Körpermitte. Die Zehen tippen dabei am äußeren Ende der Bewegung jeweils kurz auf den Boden auf. Diese intensive Übung trainiert gezielt den großen Gesäßmuskel und verbessert gleichzeitig die Core-Stabilität. Beginne im hüftbreiten Stand mit leicht gebeugten Knien, festem Bauch und leicht nach vorn geneigtem Oberkörper.

Springe explosiv seitlich und lande stabil auf einem Bein, während das andere wie beim Eiskunstlauf hinter dem Standbein entlangschwingt. Optional berührt die gegenüberliegende Hand dabei kurz den Boden. Dieser rhythmische und kontrollierte Wechsel fördert effektiv die Ausdauer sowie die Kraft im großen und mittleren Gesäßmuskel. Diese Übung ähnelt der Glute Bridge, doch die Fußsohlen berühren sich, während die Knie nach außen fallen.

Die Hüfte wird kraftvoll gehoben, oben angespannt und kontrolliert abgesenkt, ohne sie ganz abzulegen. Hohes Tempo sorgt für ein intensives Brennen. Profi-Tipp: Ein Miniband über den Knien oder ein Gewicht auf der Hüfte steigert die Intensität





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Gesäßmuskeln Core-Stabilität Ausdauer Kraft Glute Bridge

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