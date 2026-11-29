Buchtipp: Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Inhalt auf vergleichsweise wenig Seiten stehen kann. So auch bei Ursula K. Le Guins SciFi-Klassiker „Das Wort für Welt ist Wald“.

- Buchtipp: Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Inhalt auf vergleichsweise wenig Seiten stehen kann. So auch bei Ursula K. Le Guins SciFi-Klassiker „Das Wort für Welt ist Wald“.

Über 50 Jahre ist es her, dass Ursula K. Le Guin 1972 ihre Science Fiction-Novelle veröffentlichte. Da könnten die Themen doch langsam überholt sein, oder? Weit gefehlt, denn auf nur 125 Seiten vereint Le Guin Kritik an Kolonialismus, Massengewalt, Rassismus, Sexismus, Kapitalismus und dem Umgang mit der Umwelt. Der Hintergrund erinnert an James Camerons „Avatar“-Filme.

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Wir befinden uns in einer Zukunft, in der die Menschen die Ressourcen der Erde restlos ausgebeutet haben und nun auf anderen Planeten danach suchen. Die Kolonie auf „Neu-Tahiti“ ist nur wenige Jahre alt, doch die Neuankömmlinge haben bereits große Waldflächen gerodet und das Holz zur Erde geschickt, denn dieses Material ist mehr wert als Gold. Der Planet, wahlweise „Welt 41“, „Neu-Tahiti“ oder „Athshe“ genannt, abhängig davon, wen man fragt, ist keineswegs unbewohnt.