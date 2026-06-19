50 Jahre BAP: Eine Kölner Institution feiert Jubiläum

Die Kölner Rockband BAP um Frontmann Wolfgang Niedecken wird 50. Der WDR würdigt das Jubiläum mit einer Programmänderung. Ein Rückblick auf die Erfolgsgeschichte und die anstehenden Konzerte.

Die Köln er Rockband BAP feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Gegründet wurde die Band 1976 in der Domstadt, und wenige Jahre später eroberte sie mit ihrem typischen kölschen Dialekt die deutschsprachige Musik landschaft.

Frontmann Wolfgang Niedecken, der im März seinen 75. Geburtstag feierte, ist die treibende Kraft hinter der Band. Mit Songs wie "Verdamp lang her", "Do kanns zaubere" und "Kristallnaach" schuf BAP Klassiker, die bis heute auf keinem Konzert fehlen dürfen. Die Band, die sich mittlerweile "Niedeckens BAP" nennt, ist nicht nur in Köln eine Institution, sondern in ganz Deutschland bekannt und beliebt.

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) gratuliert der Band zum Jubiläum mit einer Programmänderung. In einer Sondersendung mit dem Titel "Verdamp lang her - 50 Jahre BAP" blickt Autor Peter Scharf gemeinsam mit Wolfgang Niedecken auf die bewegte Geschichte der Band zurück. Die Dokumentation zeigt nicht nur die ersten Erfolge, sondern auch die Gegenwart der Band: Proben für das große Jubiläumskonzert, das am 10. Juli 2026 im Müngersdorfer Stadion in Köln stattfinden wird.

Die Vorstellung ist bereits ausverkauft. Doch damit ist die Tour längst nicht beendet: BAP wird die Jubiläumstournee im Herbst und Winter deutschlandweit fortsetzen. Ein Ende der Band ist nicht in Sicht, und Wolfgang Niedecken scheint sich an einem seiner großen Idole zu orientieren: Bob Dylan, der mit 85 Jahren noch regelmäßig auf der Bühne steht. Die Bedeutung von BAP für die deutsche Rockmusik kann kaum überschätzt werden.

Die Band war eine der ersten, die erfolgreich Rockmusik in Mundart spielte und damit den Weg für viele andere Bands ebnete. Ihre Texte sind oft poetisch und politisch, sie thematisieren Heimat, Gesellschaft und das Leben im Rheinland. Der typische BAP-Sound mit Gitarrenriffs, Keyboardklängen und Niedeckens unverwechselbarer Stimme hat Generationen geprägt. Auch wenn sich die Besetzung im Laufe der Jahre verändert hat, ist der Kern der Band stets geblieben.

Die Jubiläumstournee verspricht ein Highlight für alle Fans zu werden, mit einer Mischung aus alten Klassikern und neuen Interpretationen. Wer die besondere Atmosphäre eines BAP-Konzerts erleben möchte, sollte sich beeilen - die Tickets sind heiß begehrt. Die regionale Verbundenheit der Band zeigt sich nicht nur in den Liedern, sondern auch in ihrem Engagement für die Stadt Köln. BAP unterstützt lokale Kulturprojekte und ist regelmäßig bei Benefizveranstaltungen anzutreffen.

Wolfgang Niedecken selbst ist eine Respektsperson in der Musikszene, bekannt für seine klaren Worte und seine Leidenschaft für die Musik. Die Dokumentation des WDR gibt einen intimen Einblick in die Probenarbeit und die Vorbereitungen für das große Konzert. Es ist eine Hommage an eine Band, die es geschafft hat, über Jahrzehnte hinweg relevant zu bleiben und immer wieder neue Fans zu gewinnen. Das Jubiläum ist nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch ein Anlass, auf eine einzigartige Karriere zurückzublicken.

Mit "Verdamp lang her - 50 Jahre BAP" schafft der WDR ein Zeitdokument, das nicht nur für eingefleischte Fans interessant ist, sondern auch für alle, die sich für deutsche Musikgeschichte begeistern. Die Sendung zeigt, wie aus einer kleinen Kneipenband eine der erfolgreichsten Rockbands Deutschlands wurde. Und sie macht deutlich, dass Wolfgang Niedeckens BAP noch lange nicht am Ende ist. Die Tournee wird die Band durch die ganze Republik führen, und es ist gut möglich, dass auch nach dem 50.

Jubiläum noch viele weitere Jahre folgen. Denn eines hat die Band immer bewiesen: Sie ist beständig wie der Kölner Dom und doch immer wieder für Überraschungen gut





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