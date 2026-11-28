Hertha BSC empfängt den Karlsruher SC in einem Spiel, das von einer 50-jährigen Fan-Freundschaft geprägt ist, währEnd Hertha seine ungeschlagene Serie ausbauen und der KSC unter Druck kämpfen muss.

Eine historische Freundschaft trifft auf tablellendruck

Herthas historische Unbesiegtheit

Am kommenden Samstag steht ein Duell in der 2. bundesliga an, das weit mehr ist als ein rein sportlicher Wettkampf. Der Karlsruher SC gastiert beim Tabellenführer Hertha BSC im Berliner Olympiastadion. Die beiden Vereine verbinden seid 50 Jahren eine der engsten Fan-Freundschaft en im deutschen Fußball. Diese besondere Beziehung wurde 1976 geboren,als Hertha-Anhänger auf einem Interzonen-Zug nach Karlsruhe reisten und dort von den Gastgebern in eine Kneipe eingeladen wurden. Seitdem pflegen die Anhänger beider Clubs ein intensives Miteinander, das sich regelmäßig in gemeinsamen Choreografien und feucht-fröhlichen Treffen niederschlägt. Mehr als viertausend KSC-Fans werden die Gäste in Berlin unterstützen, wo sie auf rund 55.000 Zuschauer treffen werden. Trotz der freundschaftlichen Atmosphäre sind die sportlichen Rollen klar verteilt: Hertha strebt nach der Meisterschaft, während Karlsruhe um den Klassenerhalt kämpft.

Hertha BSC befindet sich in einer einzigartigen Phase der Saison. Nach zwölf Spieltagen weist der Verein noch keine einzige Niederlage auf und führt die Tabelle deutlich an. Trainer Stefan Leitl betonte in einer Pressekonferenz, dass sein Team den Fokus auf die Aufrechterhaltung dieser ungeschlagenen Serie lege. Die Mannschaft verfügt über hohe individuelle Qualität und viel Erfahrung, wobei der Abgang von Fabian Reese nicht ins Gewicht falle. Leitl hob besonders die Stärke bei Standardsituationen und die konsequente Mann-gegen-Mann-Verteidigung hervor. sein Ziel ist es, nicht nur die drei Punkte gegen Karlsruhe zu holen, sondern auch den Status der Unbesiegtheit für die Fans in der Ostkurve zu wahren, die seit Wochen das Lied von den 100 Punkten singen. Der Trainer zeigte sIch zuversichtlich, dass seine Jungs große Lust auf das Spiel haben und den Schlendrian nicht zulassen werden.

Also read Hertha BSC: Gustaf Nilsson trifft in Cottbus und festigt Stellung

Unter Druck und personelle Unsicherheiten beim KSC

Ganz anders sieht die Lage beim Karlsruher SC aus. Unter der Leitung von Trainer Maximilian Senft steht die Mannschaft gewaltig unter Druck und befindet sich im Tabellenkeller der 2. Liga. Von den elf Spielen in der laufenden Saison gelangen den Badenern erst zwei Siege, wobei sie außerhalb eigener vier Wände kaum Punkte einfahren konnten. Senft nannte Hertha brutale Saison und warnte vor der starken Qualität der Berliner. Für Karlsruhe wird es eine schwierige Aufgabe, gegen den Tabellenprimus Punkte zu sammeln. Personell kann Senft fast aus dem Vollen schöpfen, nur der langzeitverletzte Moritz Broschinski fällt aus. Unsicherheit herrscht jedoch rund um den Angreifer Louey Ben Farhat. Medien berichten von einer Einigung zwischen dem KSC und dem Bundesligisten SC Freiburg, die Leihe vorzeitig zum Jahresende zu beenden, da die Spielleistungen des 20-Jährigen nicht zufriedenstellend waren. Senft bestätigte diesen Transfer jedoch offiziell noch nicht,da noch keine Option gezogen worden sei.

Advertisement

Advertisement

Die Spannung zwischen Tradition und Sport

Trotz der tiefen Verwurzelung der Freundschaft zwischen den Anhängern bleibt für die Trainerteams die sportliche Herausforderung im Vordergrund. stefan Leitl antwortete diplomatisch auf die Frage nach der Bedeutung der Fan-Freundschaft, erklärte aber auch offen, dass ihm diese als Trainer egal sei, da er keine persönlichen Freunde in Karlsruhe habe. Er konzentrierte sich stattdessen auf die historische Erfolgsgeschichte des Vereins und die Ambitionen, die Serie fortzusetzen. Für die KSC-Fans wird das Spiel eine Gratwanderung sein. Sie wollen ihre Mannschaft unterstützen, sind sich aber der Gefahr bewusst, dass die Berliner die Siegesserie und damit die Legende der 100 Punkte ausbauen könnten. Die Stimmung in den Kneipen rund um das Olympiastadion wird daher gespannt erwartet, da die Frage im Raum steht, wie oft die Gäste aus Karlsruhe noch die Siegesfeier der Berliner mitanhören müssen. das Duell verspricht somit eine einzigartige Mischung aus historischer Verbundenheit und hoher sportlicher Intensität.