Die grüne Meeresschildkröte Puppi feiert im Haus des Meeres Wien ihren 50. Geburtstag. Ihre unglaubliche Reise beginnt 1976 auf den Malediven, als sie vor dem Verzehr bewahrt wurde.

Die grüne Meeresschildkröte Puppi feiert am kommenden Mittwoch ihren 50. Geburtstag im Wiener Aquarium "Haus des Meeres". Das Tier, das einst als winzige Küken auf einem Markt auf den Malediven fast als Frühstück auf den Teller gelangte, ist heute ein beliebter Bewohner und ein Symbol für nachhaltigen Naturschutz im Herzen Wiens.

Der rettende Eingriff auf den Malediven

Die ungewöhnliche Biografie von Puppi begann im Jahr 1976, als die Touristin Dagner Hafner auf dem Markt in Malé stand. Dort bot ein Händler frisch geschlüpfte Meeresschildkröten in einem großen Gurkenglas an und pries seine Ware mit den Worten an, Babyschildkröten seien gut zum Frühstück und schmeckten köstlich, wenn man sie wie Eier brat. Der Preis betrug nur einen Dollar. Hafner kaufte das zehn Zentimeter große Tier, ursprünglich mit der Absicht, es direkt wieder ins Meer zu setzen.

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Der entscheidende Moment ereignete sich jedoch kurz darauf, als Hafner einen Hotelangestellten beobachtete, der eine Schildkröte aus dem Wasser für eine Mahlzeit trug. Dieser Anblick festigte ihren Entschluss, Puppi das Leben zu retten. Da eine Rückreise nicht möglich war, entschloss sich die Österreicherin, das Tier in ihrer Handtasche mit nach Hause zu nehmen. Diese Reise nach Wien fand in einer Zeit statt, in der Westdeutschland gerade erst die Anschnallpflicht im Auto einführte und der Technologie-Riese Apple noch als Garagenfirma existierte.

Privates Aquarium und Wachstumsherausforderungen

Zuhause in Wien zog Hafner Puppi zunächst in einem 100-Liter-Aquarium groß. Das Tier zeigte sich von seiner zutraulichsten Seite und erkannte sämtliche Familienmitglieder an ihrem Gang wieder, wohingegen sie Fremden eher abgeneigt war. Die Ernährung bestand aus Salat und Sardinen. Mit der Zeit entwickelte Puppi jedoch stärkeres Wachstum und begann wild im Kreis zu schwimmen sowie Salzwasser zu verspritzen.

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Daniel Abed-Navandi, Vize-Direktor und Aqua-Kurator im Haus des Meeres, erinnert sich an die intensive Bindung des Tieres zu seinen Menschen. Obwohl Puppi später für das Heimaquarium zu groß wurde, nahm Hafner sie sogar mit in den Urlaub. Auf Menorca bastelte sie ihr ein kleines Geschirr, sodass Puppi schnorcheln konnte. Dort wurden die Menschen auf das Tier aufmerksam und nannten es "die Senora mit der Wasserschildkröte". Die enge Verbindung zwischen Retterin und Tier hielt auch nach dem Umzug 1982 an, als Puppi ins Haus des Meeres zog.

Katholische Segnung und feierliche Einkehr

Für den 18. November ist ein besonderes Kapitel in Puppis Leben geplant. Anton Faber, der Dompfarrer der Stephansdompfarre Wien, wird eine katholische Segnung für die Meeresschildkröte vollziehen. Anschließend wird Puppi eine spezielle Gemüsetorte erhalten, um den runden Geburtstag im Kreis der Wiener Gemeinschaft zu feiern. Die Feierlichkeiten finden im direkten Kontext mit der institutionellen Pflege durch das Aquarium statt, das seit 1982 die Verantwortung für das Tier trägt.

Daniel Abed-Navandi bestätigt, dass die feierliche Segnung und die Tortenübergabe fest eingeplant sind. Puppi bleibt dabei ihr typisches Verhalten treu: Sie ist stark auf den Menschen geprägt und knabbert bei der Panzerpflege manchmal an den Flossen der Taucher. Diese Interaktivität macht sie zu einem einzigartigen Exponat, das jährlich tausende Besucher ins Haus des Meeres lockt und für die Art der Grünen Meeresschildkröte wirbt.

Lebenserwartung und Zukunftsperspektiven

Die Feier zum 50. Geburtstag ist keineswegs der letzte Meilenstein in Puppis Leben. Experten betonen, dass Grüne Meeresschildkröten eine Lebenserwartung von 80 Jahren und älter erreichen können. Damit steht Puppi noch vor einem langen Leben und weiteren Geburtstagen, die im Haus des Meeres begangen werden könnten. Die Geschichte von Puppi dient dabei als wichtiges Beispiel dafür, wie individuelle Handeln in der Vergangenheit das Schicksal eines einzelnen Tieres, und damit auch des öffentlichen Bewusstseins für den Artenschutz, positiv beeinflussen kann. Von der fastigen Mahlzeit zum langjährigen Liebling der Stadt Wien ist die Entwicklung der Meeresschildkröte einzigartig in der Geschichte des Wiener Aquariums.