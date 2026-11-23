Roland Kaiser – ein Phänomen. Seit Jahrzehnten begeistert der Sänger ein Riesenpublikum. Der Konzertfilm dokumentiert seinen Auftritt in der ausverkauften Arena in Leipzig im Juli 2024.

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Roland Kaiser – ein Phänomen. Seit Jahrzehnten begeistert der Sänger ein Riesenpublikum. Der Konzertfilm dokumentiert seinen Auftritt in der ausverkauften Arena in Leipzig im Juli 2024. Neben den Höhepunkten der Show mit allen großen Hits werden auch exklusive Backstage-Aufnahmen präsentiert.

Dabei teilt der Entertainer ganz persönliche Rückblicke auf seine außerordentliche Karriere, die mittlerweile seit über 50 Jahren andauert. Nie war er erfolgreicher als in der Gegenwart: 2024 hat Roland Kaiser auf seiner Jubiläumstournee sämtliche Zuschauerrekorde gebrochen, wurde mit seiner dritten Goldenen Henne ausgezeichnet, mit vier eigenen Briefmarken geehrt und als Wachsfigur verewigt. Sein Konzert in Leipzig wurde im Rahmen seiner ausverkauften "RK50/50 Jahre – 50 Hits!

"-Tournee filmisch begleitet und bietet exklusive Einblicke in sein Leben und den Touralltag. Roland Kaiser wurde am 10. Mai 1952 im damaligen West-Berlin geboren. Mit über 90 Millionen verkauften Tonträgern gehört er zu den erfolgreichsten deutschen Schlagersängern und begeistert seit den 1970er-Jahren das Publikum.

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Viele seiner Texte schreibt er selbst, er veröffentlichte Kinderbücher sowie eine Autobiographie und spielte in einer "Tatort"-Episode 2012 einen erfolgreichen Schlagersänger namens Roman König. Der Star engagiert sich sozial zugunsten benachteiligter Menschen und hat auch politisch Farbe bekannt.